EN VIDEO: Aviones de la FANB sobrevolaron Aragua y Carabobo este 29Nov

Usuarios de las redes sociales reportaron que aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobrevolaron este sábado a las ciudades de Maracay y Valencia, capitales de los estados Aragua y Carabobo respectivamente.

Videos subidos a la red social X (Twitter) dan cuenta del vuelo de las aeronaves, que supuestamente serían los F-16 de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), que estarían participando en La Expo Aeronáutica Industrial Venezuela 2025 que se esta celebrando en la Base Aérea El Libertador de Maracay durante este fin de semana.

Es importante recordar que ya esta semana, específicamente el jueves 27 de noviembre, se celebró el Día Nacional de la Aviación, por lo que hubo un espectáculo aéreo de las aeronaves de la AMB para conmemorar esta fecha.

LA ADVERTENCIA DE TRUMP SOBRE EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este sábado tanto a aerolíneas y «traficantes» que el espacio aéreo de Venezuela está «cerrado en su totalidad».

En una publicación en su red Truth Social envió el mensaje y también agregó que la misma situación aplica para los alrededores del territorio venezolano.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerán cerrados en su totalidad. ¡Gracias por su atención!», expresó Trump en su publicación.

RESPUESTA DE LA CANCILLERÍA

Por su parte, la cancillería emitió un comunicado para rechazar la publicación del mandatario estadounidense.

«La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano», reza la misiva publicada por el Canciller Yván Gil en su cuenta de Instagram.