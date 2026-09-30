VIDEO: Denuncian la grave contaminación en el Parque Nacional Mochima: este fue el llamado a las autoridades

Luis Felipe Rojas, abogado y activista, solicitó formalmente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la ministra del Turismo, Daniela Cabello, una investigación urgente sobre los desechos químicos y petroleros en el Parque Nacional Mochima, situado entre los estados Anzoátegui y Sucre.

La denuncia fue difundida en un video grabado en las inmediaciones de la Bahía del Silencio, donde Rojas mostró la acumulación de los residuos.

«Ciudadana presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y ciudadana ministra del Turismo, Daniela Cabello, solicitamos formalmente una investigación urgente sobre los continuos vertidos de desechos en el Parque Nacional Mochima», recalcó en el audiovisual, con el cual mostró la cantidad de basura en la zona.

Sostuvo, que la protección ambiental y el turismo sostenible, deben estar al mismo nivel de prioridad que la industria petrolera.

«Entendemos la importancia de la industria petrolera para el país, pero la protección de nuestros ecosistemas y el desarrollo del turismo sostenible son igualmente prioritarios. Mochima es un patrimonio natural invaluable y no puede convertirse en un depósito de residuos químicos o petroleros», recalcó.

Rojas también subrayó que resguardar el litoral es clave para el porvenir de las comunidades de la zona. «Proteger nuestras costas es una responsabilidad indispensable para garantizar el futuro de nuestras comunidades», dijo.

Durante la grabación, describió lo que se observa en el lugar y advirtió sobre el riesgo que representa la marea para el ecosistema.

«Cuando sube la marea, todo esto va directamente a los manglares y a nuestros corales. Vean lo que está pasando: esto es algo completamente serio y preocupante para todas las personas que amamos los ecosistemas, que amamos nuestro mar y que amamos esta bahía», agregó.

Al cierre de su mensaje, Rojas exigió la paralización de las actividades que estarían provocando la contaminación y recordó que el parque es el sustento de quienes viven allí

«Exigimos una investigación inmediata y la paralización de estas actividades. Mochima no es un vertedero de basura. Mochima es nuestro parque, donde vivimos del turismo y de la pesca. Por favor, ciudadana ministra, ciudadana presidenta de la República, realicen las investigaciones pertinentes», sentenció.