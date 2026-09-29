VIDEO | Aumentaron delitos informáticos en el país: abogada alertó sobre suplantaciones, extorsiones y «deepfakes»

La abogada especialista en derecho digital Didi Rufus advirtió que los delitos informáticos van en aumento en Venezuela y planteó la necesidad de actualizar el marco legal, ante el avance de la tecnología y poca educación digital de la población.

Durante una entrevista concedida a Globovisión, Rufus explicó que la Ley Especial contra los Delitos Informáticos contempla sanciones, pero que el ritmo del cambio tecnológico dejó expuestos a los ciudadanos.

«En Venezuela aún estamos vulnerables en este tema, como también en muchos países de Latinoamérica y del mundo, porque hace falta un poquito más de legislación y todavía, sobre todo, hace falta educación en la población», indicó.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS MÁS FRECUENTES?

La especialista precisó que los delitos informáticos más comunes son la suplantación de identidad, la extorsión y el acceso indebido.

Añadió que el desarrollo de la inteligencia artificial incrementó el número de víctimas de deepfakes, sobre todo entre los adultos mayores, a quienes calificó como el grupo más vulnerable por el «desconocimiento y por lo acelerado que se da el cambio en estos temas».

Ante la alarmante situación, Rufus indicó que la víctima debe reportar primero lo ocurrido en la plataforma donde sucedió el hecho y, luego, acudir a las autoridades competentes.

🟡#EnVideo | La abogada especialista en derecho digital, Didi Rufus, explica en el programa AM con Beatriz Lugo, transmitido por Globovisión, los delitos informáticos más comunes, asegura que las víctimas ante estas situaciones son adultos mayores. Asimismo, indicó que aparte de… pic.twitter.com/MWREqjLHXO — Globovisión (@globovision) September 29, 2026

Asimismo, subrayó la importancia de saber cómo resguardar las pruebas del hackeo y de formalizar la denuncia cuanto antes.

«Las pruebas de un hackeo (…) se respaldan principalmente con archivos que estén confidenciales dentro de un dispositivo al que solamente tengas acceso, obviamente no entregando los códigos, y las autoridades van a hacer seguimiento al presentar esa solicitud, al presentar esa denuncia y hacer la consecución de ese expediente y después llevarlo al Ministerio Público para que lo tome un fiscal a través del expediente», detalló.

Además, para resguardar los datos personales en redes sociales, Rufus aconsejó no compartir códigos de acceso y activar la autenticación de doble factor en todas las plataformas.

«Y a veces nos parece un poco fastidioso, pero es tan importante. Es una de las maneras desde las que estos hackers, estos ciberdelincuentes, acceden muy fácil cuando no tenemos esa verificación», precisó.

Recomendó también denunciar los mensajes que aparenten provenir de plataformas oficiales, pues es muy probable que se trate de un intento de estafa.