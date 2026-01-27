VIDEO: Delcy Rodríguez reveló que está «estableciendo una agenda de trabajo» con Marco Rubio

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este martes que mantiene comunicación con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

Rodríguez encabezó una actividad para entregar el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas. Durante su alocución, confirmó que hay un diálogo Estados Unidos, apenas unas semanas después de los ataques del 3 de enero.

«Hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto como el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda de trabajo», dijo Rodríguez.

Aunque confirmó que hay una agenda con la Casa Blanca, no detalló los aspectos que dialogan entre ambos países. Hasta el momento, se han dado avances en materia de inversión y comercio de hidrocarburos.

«DIÁLOGO DIPLOMÁTICO»

Delcy Rodríguez también consideró que se han difundido numerosas «mentiras, falsedades y difamaciones» sobre la relación con Estados Unidos. En ese sentido, subrayó que desde el Palacio de Miraflores insistirán en el diálogo con la Administración de Trump.

«Nosotros hemos planteado a partir del 3 de enero del presente año que nuestra diferencia y divergencia sean resueltas a través del diálogo diplomático y conversación política entre las autoridades de ambos países», acotó Rodríguez.

Rodríguez precisó que, «en el marco de esa agenda de trabajo» con la Casa Blanca, avanzaron en el desbloqueo de recursos venezolanos. Luego estos fondos serán destinados al sector salud, industria gasífera y el sistema eléctrico.

La mandataria también afirmó que los recursos que sean desbloqueados serán enviados a los Fondos Soberanos. Asimismo, reveló que habrá una aplicación en donde la ciudadanía podrá consultar los proyectos en ejecución y los fondos asociados.

Este mismo martes, Trump aseguró que tiene una «muy buena relación» con Venezuela tras ser consultado sobre las declaraciones de Rodríguez, quien afirmó que el país no aceptará órdenes desde el extranjero.

El pasado 9 de enero, una delegación diplomática estadounidense visitó Caracas. Desde entonces, ambos países han dado pasos hacia el restablecimiento de relaciones oficiales y la reapertura de sus respectivas embajadas.