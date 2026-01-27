EEUU

VIDEO: Trump dice que tiene «muy buena relación» con Venezuela al ser consultado por declaraciones de Delcy Rodríguez

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Trump
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes, 27 de enero, en que tiene «muy buena relación» con Venezuela al ser preguntado por las declaraciones recientes de Delcy Rodríguez, quien dijo que no acepta «órdenes» externas. 

Contents

«Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación», declaró el líder estadounidense a la prensa. 

Leer Más

El estado de California (EEUU) dio un paso significativo, hacia la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, al aumentar su salario mínimo. 
En este estado de EEUU aumentaron el salario mínimo de los trabajadores de la salud, conoce el monto
Las consecuencias del cese de la ayuda internacional de EEUU a la oposición en Cuba
Niñera diabólica apuñaló hasta la muerte a una niña en Las Vegas: el papá la consiguió al llegar de trabajar

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE VENEZUELA «ESTÁ LIBERANDO A SUS PRESOS POLÍTICOS A UN RITMO ACELERADO«

Rodríguez insistió este lunes, en que Venezuela no se subordina a Estados Unidos, con el argumento de que no obedece a factores externos y no tiene miedo a “relaciones de respeto” con el país norteamericano.  


“No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada”, dijo Rodríguez durante un encuentro para hablar de la nueva legislación en materia de hidrocarburos que se ‘discute’ en la Asamblea Nacional.  

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, agregó. 

«YA BASTA DE ÓRDENES»  

Un día antes, la propia Rodríguez, fue más allá: “Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”, dijo ante un grupo de trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (Anzoátegui), durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. 

“Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país”, recalcó.

Como se sabe, la Casa Blanca ha sostenido una línea de presión continua sobre Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas el pasado 3 enero. 

Tras el traslado del chavista a Nueva York para su juicio por narcoterrorismo, Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de «estabilización». La misma está siendo gestionada por los Estados Unidos.   

Por su parte, Rodríguez ha reiterado recientemente que Venezuela no está bajo tutela de Washington. Sin embargo, pese a ese discurso de soberanía, ha optado por no escalar el conflicto con Estados Unidos y ha mantenido un tono «prudente» en relación con el vínculo comercial entre los países. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, hizo este martes, 27 de enero, un llamado público a la unidad nacional en medio de la creciente tensión en Minneapolis, en Minnesota (EEUU), donde continúan las protestas tras el tiroteo fatal del enfermero Alex Pretti a manos de un agente federal durante un operativo de inmigración.  
El llamado que hizo Melania Trump en medio del caos de Minnesota debido muertes a manos del ICE
EEUU
EN VIDEO: Señora se descompensó en la Zona 7 de Boleíta después de ver a cuatro familiares presos políticos
Venezuela
PDVSA
Las propuestas del economista José Guerra en torno a Ley de Hidrocarburos, además pide ‘debate amplio’
Venezuela