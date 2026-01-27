VIDEO: Trump dice que tiene «muy buena relación» con Venezuela al ser consultado por declaraciones de Delcy Rodríguez

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes, 27 de enero, en que tiene «muy buena relación» con Venezuela al ser preguntado por las declaraciones recientes de Delcy Rodríguez, quien dijo que no acepta «órdenes» externas.

«Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación», declaró el líder estadounidense a la prensa.

Rodríguez insistió este lunes, en que Venezuela no se subordina a Estados Unidos, con el argumento de que no obedece a factores externos y no tiene miedo a “relaciones de respeto” con el país norteamericano.

🇺🇸 Trump desestimó declaraciones de Delcy Rodríguez sobre no recibir sus órdenes 🇺🇸 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a las recientes declaraciones de la encargada del régimen Delcy Rodríguez, quien había asegurado públicamente que el chavismo «no… pic.twitter.com/IEZWIAJqiR — EVTV (@EVTVMiami) January 27, 2026



“No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada”, dijo Rodríguez durante un encuentro para hablar de la nueva legislación en materia de hidrocarburos que se ‘discute’ en la Asamblea Nacional.

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, agregó.

«YA BASTA DE ÓRDENES»

Un día antes, la propia Rodríguez, fue más allá: “Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”, dijo ante un grupo de trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (Anzoátegui), durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

“Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país”, recalcó.

Como se sabe, la Casa Blanca ha sostenido una línea de presión continua sobre Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas el pasado 3 enero.

Delcy Rodríguez insta a EEUU a dejar de interferir en asuntos de Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington" https://t.co/xXdeSIwR6y pic.twitter.com/KPxCEtdYhI — Europa Press (@europapress) January 26, 2026

Tras el traslado del chavista a Nueva York para su juicio por narcoterrorismo, Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de «estabilización». La misma está siendo gestionada por los Estados Unidos.

Por su parte, Rodríguez ha reiterado recientemente que Venezuela no está bajo tutela de Washington. Sin embargo, pese a ese discurso de soberanía, ha optado por no escalar el conflicto con Estados Unidos y ha mantenido un tono «prudente» en relación con el vínculo comercial entre los países.