VIDEO: Delcy Rodríguez respondió al ‘escándalo’ del presidente de Guyana por su broche con el Esequibo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este martes que Venezuela irá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para defender los intereses del país en el conflicto con Guyana por el territorio Esequibo.

Guyana presentó hace más de ocho años una demanda ante la CIJ para zanjar el conflicto por el Esequibo. Aunque Venezuela defiende la vigencia del Acuerdo de Ginebra, de 1966, Rodríguez confirmó que presentarán argumentos ante la Corte.

«Pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia en los próximos días para ratificar nuestra postura histórica que es la legalidad internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra de 1966», dijo Rodríguez en un acto en el estado Carabobo.

Rodríguez calificó de «escándalo» las críticas del presidente guyanés, Irfaan Ali, por usar un broche del mapa de Venezuela que incluye el Esequibo. «Ahora les molesta hasta como uno se viste», acotó la mandataria.

#AHORA | Delcy Rodríguez sobre el Esequibo: «Pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia en los próximos días para ratificar nuestra postura histórica que es la legalidad internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra de 1966» Video: VTV pic.twitter.com/Gb0Zcqq7IU — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 28, 2026



«Diles si van a venir a quemar los libros de historia, porque los derechos de Venezuela sobre el Esequibo son históricos e irrefutables. No hay manera de que nosotros nos animemos a un despejo o a un robo», agregó la mandataria.

RESPUESTA DEL CANCILLER

Por su parte, el canciller, Yván Gil, también defendió en sus redes sociales la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. Consideró «realmente insólito» que el mandatario guyanés «pretenda erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir».

«La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática», acotó Gil.

Es realmente insólito que el presidente Irfaan Ali pretenda ahora erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado. ¿También va a prohibir los mapas, los libros de historia o cualquier símbolo que le incomode? La prenda que hoy le obsesiona no es… pic.twitter.com/D6GnmsAEqX — Yvan Gil (@yvangil) April 28, 2026



El canciller consideró que Irfaan Ali tiene un «tono desesperado de quien intenta convertir su arrogancia (…) en un espectáculo político». En tal sentido, sostuvo que la «historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, poses o shows improvisados».

La CIJ realizará entre el 4 y 11 de mayo las audiencias sobre el conflicto del Esequibo el próximo. El caso se enfocará en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que estableció la frontera actual, pero sin la participación de Venezuela.