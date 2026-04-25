VIDEO: Delcy Rodríguez recibió a John Barrett en Miraflores, esto dijo la Embajada de EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión con el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, apenas un día después de su llegada al país.

Miraflores al Momento, la cuenta de la Presidencia, publicó un video de Barrett y Rodríguez. Estaban acompañados por los ministros de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; Economía y Finanzas, Calitxto Ortega; y Relaciones Exteriores, Yván Gil.

La vocería oficial afirmó que Rodríguez y su equipo dieron la bienvenida a Barrett. De igual forma, se abordó la formación de una «asociación productiva y estratégica» entre Estados Unidos y Venezuela.

#AHORA 🔴 | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez recibió en el palacio de Miraflores a John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos. Video: @AlMomento_M pic.twitter.com/yTjXvbZhHh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 25, 2026

LO QUE DIJO LA EMBAJADA

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Caracas también en sus redes sociales sobre el encuentro de Rodríguez y Barrett. «Un día completo en Caracas», dijo la publicación, acompañada de una foto desde el Palacio de Miraflores.

Barrett mantuvo la misma línea que ha tenido desde su llegada al país: su objetivo es continuar la implementación del plan de tres fases propuesto por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

«Me reuní con la presidenta interina Delcy Rodríguez y conversamos sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases de Trump para obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos», acotó.

Delcy Rodríguez también se reunió este mismo viernes con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien abordó temas de seguridad fronteriza y energía. Se trató de su primer encuentro con otro mandatario desde que asumió la Presidencia a principios de enero.

Por su parte, Barrett llegó el jueves a Caracas para sustituir a Laura Dogu, que se encargó de restablecer las relaciones con el gobierno venezolano. El nuevo diplomático subrayó que va a «seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela».