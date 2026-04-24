VIDEO: Delcy Rodríguez y Petro acordaron «interconexión eléctrica y de gas» tras su reunión en Miraflores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió este viernes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y tuvieron una reunión en Caracas, en la que trataron, especialmente, temas de seguridad fronteriza y energía.

Tras el encuentro bilateral en el Palacio de Miraflores, Rodríguez declaró a la prensa. La mandataria encargada detalló «mecanismos de vigencia inmediata» para abordar la situación en la frontera.

«Que sepan los grupos del narcotráfico, que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otros tipos, que estamos dando pasos firmes en el combate de estos delitos», detalló Rodríguez.

La mandataria informó de «planes socioeconómicos» en ambos países «para la atención de las poblaciones más vulnerables que han sido víctimas del delito en la frontera». Rodríguez no detalló la clase de medidas que tomarán en este campo.

Durante la reunión también se abordó la «interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela», un aspecto que Rodríguez calificó de «prioritario». «El pueblo venezolano que padece lo que ha sido el proceso de desinversión en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)», dijo.

«La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera, donde nosotros podamos no solamente llevar gas a Colombia, sino que nosotros podamos exportar gas a otros países», añadió Rodríguez.

PETRO SOBRE LA FRONTERA

El mandatario colombiano insistió en la necesidad de la «liberación de los pueblos» de la frontera. En tal sentido, compartió el llamado de Rodríguez a tomar medidas para mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

«Coordinar un esfuerzo común y a fondo para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, como la cocaína, oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros», añadió Petro.

El presidente subrayó que la frontera solo debe ser para el «el pueblo». Por tanto, pidió emplear «acción militar, policial y social» para «restablecer los caminos concretos de la integración entre nuestras dos naciones».

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De igual forma, Petro instó a que se garantice la «integración energética» entre ambos países. Sin embargo, pidió que se usen los «nuevos modos de energía y no los viejos».

Se trata de la primera visita oficial de un mandatario a Venezuela desde que Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada. Previamente, varios funcionarios estadounidenses estuvieron en Caracas para alcanzar acuerdos en materia energética, petrolera y minera.