VIDEO: Delcy Rodríguez proyectó el monto de inversiones que recibirá el país por la industria petrolera en los próximos 5 años

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, aseguró que la industria petrolera venezolana recibirá una inversión de casi 76 mil millones de dólares. Durante su intervención, este sábado 17 de octubre, en el cierre de la Conferencia de Energía, Petróleo y Gas 2026, dijo que estos recursos se convertirán en beneficios directos para el país.

Recordó que los 17 acuerdos que se firmaron con los Estados Unidos, como el resto de los otros 61 convenios suscritos, se hicieron penando en el futuro, para brindar esperanza y felicidad concreta de los venezolanos.

Al referirse a la Ley de Hidrocarburos, sostuvo que los contratos vinculados a la participación de los trabajadores, permitirán ganancias, tanto para los inversionistas como para el país.

“Tengo que decirlo, las bondades de inversiones en lo inmediato en una década, en cinco años. En 10 años habremos creado 324 mil empleos, entre empleos directos, indirectos e inducidos”, aseguró.

Destacó que en conversaciones con el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, “vemos que solamente el acuerdo binacional con los Estados Unidos contempla 250 calados, y cada calado requiere la contratación de 200 trabajadores”.

«Pero si nos vamos a todos los sectores que se van a activar (…) metalmecánica, transporte logístico, cimentación, hotelería, alquiler de equipo, se amplía la contratación de trabajadores”, sostuvo.

Asimismo, anunció que se mantendrá una mesa técnica de trabajo con la industria, los inversionistas y las cámaras petroleras. El propósito de garantizar el empleo y la participación de los proveedores nacionales en el sector.

«Vamos a mantener una mesa técnica entre el Gobierno Nacional, la industria y los inversionistas con las cámaras petroleras para que nosotros sigamos garantizando empleo. También para que los proveedores nacionales tengan un espacio de participación importante como lo establece la ley», expresó.

Subrayó que cada contrato exigirá la incorporación de mano de obra local. «Cada contrato va a exigir dónde está su proveedor nacional, cuántos trabajadores venezolanos y venezolanas», afirmó.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo hará seguimiento estricto a la normativa vigente para proteger a los trabajadores.

«Vamos a estar muy pendientes de hacer seguimiento a que el artículo 19 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se haga realidad, porque esa realidad es el beneficio de todos», puntualizó.