Delcy Rodríguez anuncia la ‘Ley de Economía Local’: Reveló detalles y este será el objetivo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reveló este viernes detalles sobre la nueva Ley de Economía Local que presentará ante la Asamblea Nacional, en el marco de una serie de medidas para alcanzar «el hambre cero».

Rodríguez encabezó una actividad oficial en el sector Cota 905, en el municipio Libertador de Caracas. En el marco del lanzamiento del Plan Venezuela Alimenta, la mandataria informó de un nuevo marco legal para la «economía territorializada».

«Vamos a presentar una ley nueva, que es la Ley de la Economía Local, donde se suma la Ley de la Economía Comunal, todos los esfuerzos comunitarios, locales, territorializados, en este objetivo supremo que es hambre cero para Venezuela», dijo Rodríguez.

Igualmente, aclaró que este nuevo instrumento pasará a integrar la normativa vigente dentro de la Ley de Economía Comunal. Según Rodríguez, el objetivo final es «potenciar la producción comunitaria desde las bases».

DETALLES DE LA LEY

Rodríguez detalló que este nuevo marco legal busca consolidar un sistema productivo articulado en el país. Asimismo, pidió priorizar la «autosuficiencia y el bienestar social de las familias venezolanas».

Esta nueva ley iría de la mano con el Plan Venezuela Alimenta. Esto se debe a que, según expuso Rodríguez, el objetivo es «coordinar todos los espacios productivos, desde la comuna, los emprendimientos, la agroindustria».

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Rodríguez informó de esta nueva ley durante su participación en Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por otra parte, Rodríguez invitó a la ciudadanía a participar en la consulta nacional pautada para este domingo, 18 de octubre, en donde podrán elegir entre 37.205 proyectos comunitarios en todos los estados.