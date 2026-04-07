VIDEO | Delcy Rodríguez: «Mañana me dirigiré al país con un mensaje muy claro»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que dará un mensaje «claro» a la nación el miércoles, a la vez que llamó a abandonar el «radicalismo» y «dejar de planificar la conflictividad» en el país.

Rodríguez encabezó este martes una actividad con representantes de distintas religiones en el Palacio de Miraflores. Sin dar mayores detalles, mencionó a las sanciones y aseguró que se trata de medidas sumamente dañinas contra la economía nacional.

«Mañana (miércoles) me voy a dirigir al país con un mensaje muy claro, con una convocatoria: que en Venezuela uno de los consensos es rechazar las sanciones, que cese ya el bloqueo económico contra Venezuela», expuso Rodríguez.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre el contenido del mensaje. El pronunciamiento se dará un día antes de la marcha convocada por trabajadores y gremios para exigir mejoras salariales.

RODRÍGUEZ SOBRE LA «CONFLICTIVIDAD»

Por otra parte, Rodríguez pidió a todos los sectores del país «dejar de planificar la conflictividad», a la vez que recordó los hechos del 3 de enero, cuando se dieron bombardeos en Caracas y Nicolás Maduro fue capturado.

«En la agenda post 3 de enero no debe estar el radicalismo y fascismo. No hay nada que ocultar en el proceso de la Ley de Amnistía. Dejemos ya la palabra conflicto de lado, dejemos de planificar la conflictividad para sacar provecho ya sabemos a qué nos llevó, nos llevó a un 3 de enero», acotó Rodríguez.

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La mandataria encargada pidió a los representantes religiosos hacer seguimiento a la Ley de Amnistía. En ese sentido, insistió en la necesidad de «curar las expresiones de odio e intolerancia».

«Debemos rechazar a quienes se oponen a lo distinto, ese es el germen de la intolerancia. Sí hay espacio para trabajar juntos, los espacios van mucho allá de lo político», añadió.

En la actividad estuvieron presentes el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor José Antonio Da Conceicao, y representantes de otras iglesias protestantes. También participaron guías de otras religiones.