Cadena de derrumbes en Táchira deja a 140 familias aisladas: niños y abuelos entre los más afectados

Las intensas lluvias siguen causando destrozos en el municipio San Judas Tadeo, en el norte del estado Táchira, en donde los derrumbes dejaron a más de 140 familias aisladas en la noche del lunes.

Los hechos se dieron en la comunidad de Mata de Guineo y, en menor medida, en Veradales. Las autoridades detallaron que la situación era crítica en las zonas rurales producto de las lluvias.

«Fue demasiada agua en muy poco tiempo», expuso el alcalde San Judas Tadeo, Jesús Salvador Pérez. Con el paso de las horas, colapsaron los accesos a algunas zonas de Mata de Guineo y hubo varios derrumbes que cortaron el acceso a pie y en vehículo.

Reportes de Protección Civil indicaron que unas 140 familias quedaron incomunicadas y aisladas por los derrumbes. En tal sentido, las lluvias afectaron a 300 niños y a 60 adultos mayores, quienes requieren medicamentos y atención.

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS

Las autoridades pusieron en marcha un operativo para atender y auxiliar a las familias aisladas. Esta misma mañana, se activó un punto de acopio en la Alcaldía para recoger alimentos y medicamentos para los afectados en Mata de Guineo.

«Protección Civil recomendó a ocho familias para que desalojen sus hogares y ya están desalojados y fuera de peligro. Hay viviendas que están propensas a colapsar. Hay familias que siguen bloqueadas», agregó.

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Reportes extraoficiales indican que una vivienda se desplomó en la madrugada por un derrumbe y, al menos, ocho sufrieron daños irreversibles. Se desconoce cuántos hogares se vieron afectados en alguna medida por las lluvias de los últimos días en la zona.

La Alcaldía declaró hace pocos días el estado de emergencia en el municipio por las intensas lluvias. Desde finales de la semana pasada, había reportes de familias aisladas y daños en las vías de comunicación.

