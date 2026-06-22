VIDEO: Delcy Rodríguez habló de cómo el 3 de enero «marcó una inflexión» en la política y relaciones internacionales, especialmente con EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas, «marcó una inflexión» en la política del país y las relaciones internacionales.

Aeronaves estadounidenses ejecutaron el 3 de enero una operación militar en Caracas. Tras un bombardeo en distintas partes de la Región Capital, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a Nueva York, en donde permanecen encarcelados.

A casi seis meses de esta operación, Rodríguez encabezó un acto por el aniversario del Congreso de Panamá. La mandataria encargada recordó el 3 de enero y reflexionó sobre los cambios que se han dado.

«El 3 de enero de 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales, de retomar camino diplomático con el gobierno de Estados Unidos», detalló Rodríguez desde el Teresa Carreño, en Caracas.

«ES EL CAMINO CORRECTO»

Tras la captura de Maduro, el gobierno venezolano retomó relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Rodríguez consideró que esta decisión fue la correcta, insistiendo en mantener los diálogos con Washington.

«Han transcurrido casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto. Dirimir las controversias y diferencias, que las hay y existen, a través del espacio diplomático y garantizar la tranquilidad, paz, soberanía e independencia de Venezuela», dijo Rodríguez.

#22Jun | Delcy Rodríguez indicó que el #03Ene de 2026 ‘marcó una inflexión en la política nacional y en la visión de las relaciones internacionales’, retomando caminos diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos Video: VTV pic.twitter.com/5n6r2kjmHS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 22, 2026



Por otra parte, Rodríguez reiteró que Venezuela cuenta con «una potencia energética en sus reservas». «Queremos desarrollar esa potencia para que lo que está en el subsuelo se convierta en felicidad social del pueblo venezolano», agregó.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron unos meses después del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Desde entonces, altos funcionarios de la Casa Blanca e inversores extranjeros se han reunido con la mandataria encargada.