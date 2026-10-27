EN VIDEO: Este fue el anuncio de Delcy Rodríguez para el inicio de la navidad el 1Nov

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un gran concierto el domingo, 1 de noviembre, en Caracas, para recibir la Navidad en el país, mientras que se impulsa el «renacer productivo».

Rodríguez difundió un video en redes sociales luego de una reunión semanal de trabajo. A sus lados estaban Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.

«¡Navidades felices en Venezuela este 1 de noviembre! Un gran concierto», dijo Rodríguez. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre el lugar en que se hará el evento o cuáles artistas participarán.

La mandataria agregó que «nos vamos por el país al renacer productivo de Venezuela». «Con la buena voluntad, trabajando, esforzados por el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas», acotó.

«ESTAMOS DESPLEGADOS»

A pocos días del inicio de la Navidad, Rodríguez indicó que estamos «desplegados por todo el país en el renacer productivo». «Vamos a cada rincón productivo de Venezuela, porque es el camino para los venezolanos»

«Está por acabarse el mes rosa. Hoy estuvimos inaugurando importantes unidades de atención integral de la mujer. Las mujeres venezolanas saben que cuentan conmigo y con este equipo para cuidarlas, protegerlas y acompañarlas, dándoles salud y vida», acotó.

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Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez se dirige al país junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello https://t.co/9hxlU3j1yM — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) October 26, 2026



Rodríguez también recordó que en noviembre se conmemora el mes violeta. En tal sentido, pidió «escuchar a todas las mujeres que puedan ser víctimas, que sepan que su voz tiene compañía, pero sobre todo tiene protección».

Aunque acompañaron a la mandataria encargada en todo el mensaje, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no se pronunciaron.