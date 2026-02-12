Venezuela

VIDEO: Delcy Rodríguez dice sentirse «muy contenta» por la cooperación entre Venezuela y EE.UU.

Caraota Digital
Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
VIDEO: Delcy Rodríguez dice sentirse "muy contenta" por la cooperación entre Venezuela y EE.UU.
VIDEO: Delcy Rodríguez dice sentirse "muy contenta" por la cooperación entre Venezuela y EE.UU.

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que está «muy contenta» por la cooperación entre Caracas y Washington. Tras acompañar al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país y en el marco del acuerdo energético a largo plazo suscrito en la víspera.

Contents

«Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía», aseguró Rodríguez a través de una videollamada en una marcha del chavismo con motivo del Día nacional de la Juventud.

Leer Más

Joven de 12 años fue sorprendida por el exesposo de su mamá, abusó de ella al ver que estaba sola en la casa
Estos son los cargos que imputaron al actor Jerónimo Gil
Reportaron fuerte bajón eléctrico que afectó Caracas y varios estados del país este 23Sep

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, dijo que ha tenido una «agenda muy intensa» con Wright, a quien le mostró el «espíritu de cooperación internacional» de Venezuela.

Indicó que visitaron instalaciones que opera Chevron junto con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero también algunas que «están gestionadas directamente» por la empresa del país suramericano.

Rodríguez dijo esperar que la relación con EE.UU. «pueda encaminarse en una agenda en el marco de las leyes internacionales y de las leyes de Venezuela», a la vez que reiteró que su país, a pesar «del bloqueo criminal» en su contra, «no se ha rendido».

LEA TAMBIÉN: AN DIFIERE SEGUNDA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DEL LEY DE AMNISTÍA, ESTOS SON LOS ARTÍCULOS APROBADOS 

La visita de Wright y Rodríguez a la empresa mixta Petro Independencia, de la que Chevron tiene participación, fue anunciada por el ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez, en un mensaje en Telegram que acompañó con una foto de la mandataria encargada y el funcionario estadounidense.

CHEVRON EN VENEZUELA 

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.

Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con Rodríguez e impulsar un «histórico» acuerdo energético a largo plazo. De momento, no se conoce el período exacto.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Brote de moquillo causa alerta en el país: estas son las recomendaciones para proteger a tus perros
Tendencias Venezuela
La detención en Estados Unidos del migrante chileno Gonzalo Torres, de 29 años, se ha convertido en una pesadilla que su familia describe como “angustiante e inhumana”. 
«Lo hacen comer del suelo»: La pesadilla de un migrante que suplicó salir de EEUU pagando su boleto
EEUU
Secretario Wright anuncia el «crecimiento significativo» que tendrá la producción de petróleo en el país
Venezuela