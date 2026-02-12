AN difiere segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía, estos son los artículos aprobados

La Asamblea Nacional difirió este jueves la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que podría facilitar la liberación de cientos de presos políticos en el país.

Tras un debate de poco más de una hora, los parlamentarios aprobaron de forma unánime diferir el debate de la ley. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, encabezó la votación para aprobar los primeros artículos.

Los diputados aprobaron los primeros seis artículos de la ley. Sin embargo, cuando se iba a dar el debate del séptimo apartado de la legislación, los parlamentarios aprobaron por unanimidad diferir el resto de la discusión hasta la próxima sesión.

La diputada opositora Nora Bracho propuso posponer el debate. «Con el ánimo de seguir discutiendo y debatiendo este artículo, la bancada Libertad solicita el diferimiento del artículo número 7 y la posterior discusión del mismo», añadió.

Segundos después, el parlamentario oficialista Jorge Arreaza apoyó la propuesta opositora «en aras de mantener el clima necesario de conciliación y consenso». Luego Jorge Rodríguez autorizó la propuesta y concluyó la sesión ordinaria.

CONSULTA DE LA LEY

El diputado oficialista Jorge Arreaza afirmó que se hicieron consultas y reuniones con distintos sectores de la sociedad sobre esta ley. Así pues, afirmó que buscaron incorporar propuestas para la legislación.

«Tenemos 2.700 aportes por escrito, pero siguen llegando aportes a la ley de amnistía. Como les dije, se hicieron asambleas en los 23 estados del país», añadió Arreaza, quien también que los llamados «jueces de paz» hicieron proceso de consulta en comunas.

Información en desarrollo…