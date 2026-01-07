VIDEO: Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo nacional por los «jóvenes mártires» del 3Ene

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró este martes siete días de duelo nacional en honor a los fallecidos en el ataque militar de Estados Unidos, cuando resultaron detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez, que se juramentó como mandataria el lunes, visitó este 6 de enero la parroquia Antímano, en la ciudad de Caracas. Durante su alocución, informó de siete días de duelo, aunque no aclaró detalles sobre la medida.

«He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres y hombres que murieron, que ofrendaron su vida, defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro», dijo Rodríguez.

La presidente también manifestó su conmoción por las víctimas. «Me han perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes. Pero sé que ellos se martirizaron por los valores supremos de la República», agregó.

A pesar de declarar duelo nacional, Rodríguez todavía no ha brindado una cifra oficial sobre la cantidad de fallecidos o heridos en el bombardeo. Tan solo el gobierno de Cuba confirmó la muerte de más de 30 cubanos.

RODRÍGUEZ PIDE «PAZ»

Por otra parte, Rodríguez ratificó su condena al bombardeo estadounidense, a la vez que insistió en una desescalada. Aseguró que desde el gobierno se busca garantizar la paz entre la ciudadanía.

«Lo que es cuidar que los venezolanos estemos en paz, eso es lo importante. Que cese, y lo he dicho por todas las vías, el acoso a Venezuela. Que cese la agresión contra el pueblo valioso de Bolívar», acotó.

Rodríguez concluyó que el bombardeo fue un «acto criminal» que generó un gran rechazo. «No solo en cada rincón de Venezuela se siente la indignación, sino que el mundo entero ha alzado su voz a través de masivas manifestaciones en diversas latitudes», acotó.