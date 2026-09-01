VIDEO: Delcy Rodríguez anunció rehabilitación de 17 edificios en Chacao tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes, 31 de agosto, la rehabilitación de 17 edificios en Chacao (Miranda) tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

En este sentido, Rodríguez encabezó la entrega de financiamiento a 104 condominios de edificios y a 1.216 viviendas afectadas por el doblete sísmico en el sector Altamira Sur del municipio Chacao.

La jornada se realizó en articulación con la Alcaldía de Chacao, encabezada por Gustavo Duque, y el Plan Venezuela Renace, y estuvo antecedida por un recorrido de inspección por parte de la mandataria encargada a algunos de los 17 edificios de la zona que han sido objeto de seguimiento.

Al detallar el alcance de la ayuda entregada, Rodríguez explicó: «Seguimos con nuestro andar de atender a las víctimas del doble terremoto. En este momento vamos a entregar financiamiento a 104 condominios, que van a recibir financiamiento para apoyarlos en la recuperación de su edificio, y a 1.216 viviendas, cuyos propietarios y ocupantes también van a recibir financiamiento para que sigamos en este proceso de recuperación».

Rodríguez también se refirió al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Chacao y el plan Venezuela Renace, coordinado por Jacqueline Faría, y a su cercanía personal con la zona.

«Este financiamiento es para que reparen sus viviendas, pero también está el plan Venezuela Renace. En Altamira somos vecinos porque tengo una oficina acá y yo voy paseando y veo, oye, pero eso está muy mal, y llamo a Jacqueline, y le digo, Jacqueline, por favor, apoya al alcalde, porque hay que meterse en esos edificios. Y me complace mucho que estemos trabajando en 17 edificios: algunos los atiende la alcaldía, otros los atiende el plan Venezuela Renace, pero lo importante es que como autoridades estemos atendiendo a nuestro ciudadano y a nuestra ciudadana», resaltó.

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EN «UNIÓN» CON LA ALCALDÍA DE CHACAO

«Eso es lo que importa, por encima de cualquier cosa. Unamos esfuerzos, unamos recursos y unamos visión de seguir adelante. Y la Comisión Presidencial ha estado muy en conjunto con el alcalde y el equipo del alcalde, justamente para hacer todo este proceso del semáforo: qué viviendas están en verde, cuáles en amarillo y cuáles en rojo», acotó.

Antes de cerrar su intervención, la mandataria hizo un llamado a la reflexión y preparación del país frente a futuros eventos sísmicos.

«Para que juntos superemos esta terrible dificultad que nos dejó el doble terremoto y tengamos la conciencia. Yo siempre apelo a la conciencia ecológica del pueblo venezolano, a cuidar la naturaleza. Ustedes ya están viendo lo que está ocurriendo en el planeta entero: deslaves, inundaciones, terremotos, todo tipo de fenómenos naturales que también están muy vinculados a la forma en que se ha afectado la naturaleza. Yo llamo a la conciencia ecológica y que tengamos también conciencia de que somos un país sísmico, y lo digo para que tengamos la cultura y estemos siempre preparados para afrontar situaciones y dificultades, y nos preparemos», finalizó.