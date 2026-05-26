AN aprobó designación de Timoteo Zambrano como embajador ante España

La Asamblea Nacional (AN) autorizó la designación del diputado Timoteo Zambrano como embajador de Venezuela ante España.

Durante la sesión llevada a cabo este martes, el parlamentario solicitó permiso para separarse temporalmente de su cargo como diputado principal.

En su solicitud, Zambrano señaló que cumplirá funciones como embajador ante el Reino de España y como representante ante la Organización Mundial de Turismo (OMT).

#ÚltimaHora 📌 La Asamblea Nacional autoriza al diputado Timoteo Zambrano para asumir misión diplomática en representación de la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos impulsando nuestra agenda diplomática con firmeza y compromiso. 🇻🇪@jorgerpsuv pic.twitter.com/q0am6hOSdz — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) May 26, 2026

LEA TAMBIÉN: EL ANUNCIO QUE HIZO LA EMBAJADA DE EEUU SOBRE LAS NUEVAS VACANTES LABORALES EN CARACAS

El diputado Luis Augusto Romero calificó como un acierto de la gestión de Delcy Rodríguez la designación de Timoteo Zambrano como embajador de Venezuela en España. «Al abrir las puertas para que otros integrantes más allá del partido del gobierno puedan incorporarse a instancias desde donde puedan aportar para consolidar la gestión para llevar adelante las iniciativas que permitan sacar al país de las terribles circunstancias que estamos viviendo».

🇻🇪🇪🇸 #ÚltimaHora 🇪🇸🇻🇪 🔵 Luis Augusto Romero calificó como un acierto de la gestión de Delcy Rodríguez la designación de Timoteo Zambrano como embajador de Venezuela en España. 🎥 @ANTVVenezuela #Venezuela #España #Urgente pic.twitter.com/skOokRaccr — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 26, 2026

Por su parte, durante su intervención, el diputado Timoteo Zambrano destacó que la instalación del nuevo Parlamento representa un paso clave para fortalecer la institucionalidad del país.

«Nos ven débiles. El estar hoy instalando este Parlamento le da fortaleza al disparo de una vía constitucional que encargó hoy a la actual nueva presidenta Delcy Rodríguez. Pero ella necesita de la fortaleza de este Parlamento para que su gobierno transitorio tenga la fortaleza para enfrentar la acechanza internacional y sobre todo la agresión constante y permanente del señor Trump», comentó.