Delcy Rodríguez aclara la razón por la que podrían abrir la Embajada de EEUU en Caracas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes las gestiones para la reapertura de embajadas entre Venezuela y Estados Unidos, a la vez que aclaró los objetivos detrás de esta medida.

Rodríguez participó esta tarde en una actividad por la inauguración de obras de salud en La Candelaria. Tras la visita de diplomáticos estadounidenses a Caracas, detalló las razones para restablecer las relaciones diplomáticas.

«Tiene como objetivo reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza», dijo Rodríguez.

Luego del ataque de Estados Unidos, cuando fue detenido Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la mandataria encargada aseguró que buscarán una desescalada por vías pacíficas y diplomáticas.

«El pueblo venezolano no merece este tratamiento, no merece estas agresiones por parte de una potencia nuclear. Pero nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia, y lo dije: Nos vamos a ver cara a cara con la diplomacia», acotó.

«VAMOS A DEFENDER LA PAZ»

Rodríguez insistió en que su gobierno encargado irá con «nuestra diplomacia». Mientras tanto, buscarán mantener la paz y la soberanía del país, a la vez que se reanuda las relaciones con la Casa Blanca.

«Nosotros iremos con nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, a defender el futuro, a defender nuestra independencia y a defender nuestra soberanía sagrada e irrenunciable», concluyó Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS DETALLES DE LAS CONVERSACIONES QUE SOSTUVO DELCY RODRÍGUEZ CON PETRO, LULA Y PEDRO SÁNCHEZ

#9Ene | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes las gestiones para la reapertura de embajadas entre Venezuela y Estados Unidos, a la vez que aclaró los objetivos detrás de esta medida. Lea la nota completa aquí 👉https://t.co/6cC6RwYRZy pic.twitter.com/7WAeLJM7Iu — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 10, 2026



Este mismo viernes el gobierno venezolano confirmó la presencia de funcionarios estadounidenses. De acuerdo a voceros oficiales, buscan «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático».

Fuentes diplomáticas confirmaron que el embajador interino de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, estaba en Caracas. Luego un conjunto de camionetas se desplazó a la Embajada norteamericana en la ciudad capital.