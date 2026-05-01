VIDEO: Defensora del Pueblo Eglée González recibió a trabajadores en la plaza Morelos y dijo que «mediará» por salarios justos

La defensora del Pueblo, Eglée González, recibió este viernes, 1 de mayo, a un grupo de trabajadores que marchó hasta la plaza Morelos, en el centro de Caracas y, les aseguró que «mediará» ante Delcy Rodríguez y sus funcionarios para exigir salarios justos y acordes con la Constitución.

«Esta Defensoría se compromete a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana», afirmó la defensora en una breve declaración citada por varios medios venezolanos.

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González agradeció el carácter pacífico de la marcha, que fue escoltada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante todo el recorrido.

Aseguró que la Defensoría «valora la defensa de los derechos» y prometió una reunión formal dentro del organismo para continuar el diálogo con los trabajadores.

Antes de despedir a los manifestantes, les deseó «un día en paz» y destacó las gestiones realizadas para garantizar una movilización organizada.

12:15 p.m. La defensora del pueblo, Eglée González, tras recibir a los manifestantes por un salario digno, agradeció el «coraje y las gestiones que hemos hecho para que esta marcha llegue de manera organizada y pacífica como debe ser». «Esta Defensoría se compromete a mediar en… pic.twitter.com/akVkYTyxSY — TalCual (@DiarioTalCual) May 1, 2026

AJUSTE AL INGRESO MÍNIMO SALARIAL

La movilización se produjo un día después del anuncio de la presidenta encargada de Venezuela sobre el incremento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares para la administración pública, cifra que incluye bonos de guerra económica y alimentación.

Para los pensionados, el ajuste equivale a 70 dólares. Sin embargo, el salario mínimo continúa sin cambios desde marzo de 2022, fijado en 130 bolívares, lo que representa apenas 0,26 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), motivo del descontento del sector laboral.

«El ingreso mínimo integral será el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. El día de hoy se suscribió un muy importante acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales (…) este ingreso mínimo integral está exhortando el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente de los 240 dólares», indicó Rodríguez.