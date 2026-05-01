Los dardos de la CTV ante el ajuste del ingreso mínimo integral anunciado por Delcy Rodríguez

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) criticó el reciente anuncio de la presidente encargada del país, Delcy Rodríguez, sobre el ajuste del ingreso mínimo integral.

Dick Guanique, miembro del Comité Ejecutivo de la central sindical, afirmó durante una entrevista concedida a Unión Radio, que la medida no solo no responde a las expectativas del gremio, sino que constituye —según sus palabras— un acto «bastante irresponsable» por parte del Gobierno.

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«Ese anuncio es bastante irresponsable, porque está tratando de eliminar el concepto de trabajo. Cuando Delcy Rodríguez habla de ingreso mínimo integral, está desconociendo el artículo 91 de la Constitución que establece claramente el tema del salario y el artículo 29 de la Ley del Trabajo», señaló.

El dirigente sindical insistió en que el discurso oficial es «engañoso», pues presenta como aumento salarial lo que en realidad es un ajuste del bono de guerra.

«El salario no fue aumentado, el salario tiene cuatro años congelado, porque el último incremento se realizó el 15 de marzo del 2022. Es todo un discurso engañoso para decir que aumentaron en 50 dólares el bono de guerra (…) Para los pensionados, solamente hubo un aumento de 12 dólares, porque ellos estaban recibiendo 58 dólares de pensión y se la subieron a 70, en cuanto a los jubilados, hay todo un enredo», agregó.

Por tanto, para la CTV, la medida no atiende las demandas históricas de los trabajadores ni responde a las expectativas generadas tras los recientes acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos.

Guanique reiteró que el país necesita un salario digno, no un sistema de bonificaciones que no incide en prestaciones ni derechos laborales.

«Esto es insuficiente y no satisface las aspiraciones de los trabajadores», afirmó, al tiempo que exigió respeto al salario como pilar fundamental del trabajo.

AUMENTO AL INGRESO MÍNIMO EN VENEZUELA

El pronunciamiento se produjo después de que Rodríguez anunciara que el ingreso mínimo integral se fijará en 240 dólares, una cifra que combina salario base y bonificaciones, pero que no modifica el salario mínimo oficial, todavía cercano a 30 centavos de dólar.

«El ingreso mínimo integral será el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. El día de hoy se suscribió un muy importante acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales (…) este ingreso mínimo integral está exhortando el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente de los 240 dólares», indicó Rodríguez.

No detalló la distribución del nuevo monto, que hasta ahora incluye el bono de alimentación y de guerra para el sector público.

Sin embargo, se inició este mismo, jueves 30 de julio, el pago del retroactivo por el mes de abril, que la «presidenta encargada» había incluido en el ajuste, del Bono Incremento Integral de los trabajadores activos y jubilados por el Sistema Patria.

El Canal Patria Digital informó, a través de sus redes sociales, que el monto establecido es de 24.350,00 bolívares o 49,73 dólares al cambio oficial para los trabajadores activos de la administración pública y de 17.045,00 bolívares o 34,81 dólares para el personal jubilado.

Esto evidenciaría que el aumento del ingreso mínimo integral solo aplicaría al «bono de guerra» y que el salario mínimo quedó igualmente en 130 bolívares.

En concreto, el salario mínimo no habría cambiado, sigue siendo de 130 bolívares. El ajuste sería al bono de guerra, de 150 a 200 dólares (equivalentes en bolívares). Mientras, que el bono de alimentación, se mantiene en 40 dólares.