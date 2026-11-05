VIDEO: Decano de Derecho UCV, Juan Carlos Apitz se postulará como magistrado ante el TSJ

El decano de la Facultado de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, confirmó este miércoles que se postulará su candidatura para ocupar un cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El anuncio lo hizo durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, transmitido por el noticiero Venevisión.

NO DUDÓ

Fue consultado sobre si presentaría sus credenciales ante el Comité de Postulaciones Judiciales, Apitz respondió sin titubeos.

“Sin lugar a dudas que sí. Voy a postular mi nombre al Tribunal Supremo de Justicia”.

El decano destacó la responsabilidad que tendrá el próximo grupo de magistrados del máximo tribunal del país, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de justicia venezolano.

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REVISION DE CREDENCIALES

La mesa de diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional 2015 anunció la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados a cargos del Poder Judicial.

«El objetivo de este consejo, compuesto por siete juristas de amplia trayectoria, es constatar que las postuladas y los postulados cumplan estrictamente con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación», añadieron.