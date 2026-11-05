Reforma de la Ley del Servicio Eléctrico podría aprobarse este 5Nov, dice diputado a la AN

La Asamblea Nacional podría aprobar este mismo jueves la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, abriendo la puerta a la inversión privada en áreas críticas, como la generación y comercialización de energía.

Así lo reveló este miércoles Reinaldo Sifuentes, diputado de la Asamblea Nacional, destacando un «avance sustancial» respecto a la ley vigente. En la sesión ordinaria del 5 de noviembre se podría dar la votación final.

«Mañana (jueves) está convocada la sesión, debería estar aprobado mañana, por lo menos culminada la segunda discusión para enviar ya al Ejecutivo», expuso Sifuentes en una entrevista para el programa Al Instante.

«La Ley que está por aprobarse abre la puerta al sector privado que había sido vetado del negocio eléctrico en Venezuela y, además, se había concentrado todo el negocio eléctrico en Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)», dijo.

DETALLES DE LA LEY

El parlamentario destacó la necesidad de reformar esta ley, alegando que Corpoelec debe modificar su rol y estructura. «Los resultados están a la vista, no fueron para nada buenos», dijo, mencionando el monopolio de Corpoelec.

Igualmente, Sifuentes subrayó que la ley no contempla la eliminación de Corpoelec, aunque solo quedará a cargo de los sistemas dependientes del Estado. Mientras tanto, se creará una Superintendencia que gestionará el sector con autonomía funcional y financiera.

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Por otra parte, Sifuentes apuntó que cerca del 50% de las familias no pagan por el servicio eléctrico. «El proceso comienza por que todo el mundo empiecen a pagar, con la instalación de medidores», sentenció.