VIDEO | Crimen del periodista Walter Jaimes «está resuelto policialmente»: Diosdado Cabello dio nuevos detalles

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el caso del asesinato del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue encontrado en el estado Mérida a principios de mes, «está resuelto policialmente».

Cabello encabezó una actividad con los Cuadrantes de Paz en la Ciudad de Mérida. Acompañado de altos funcionarios de seguridad, el ministro brindó avances sobre las investigaciones del asesinato de Jaimes.

«Hace unos días hubo el asesinato de una persona, un periodista (…) Hoy día, ese asesinato está resuelto policialmente con las razones muy claras», detalló Cabello, quien insistió en que es un «tema personal».

El ministro aseguró que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció «el móvil, causas, antecedentes y cómo fue». «No tiene nada que ver ningún funcionario del gobierno», añadió.

CABELLO CONFIRMA DETENCIONES

Por otra parte, Cabello indicó las autoridades «determinaron los hechos tal como fueron y los responsables». «Yo envié al jefe del Cicpc, personalmente. Se vinieron para acá e hicieron su trabajo», agregó.

«Ya fue aclarado, están detenidos los responsables y puestos a la orden de los tribunales. Eso tiene que ver con una actuación objetiva de los cuerpos de investigación», añadió Cabello en su alocución.

#AHORA | Diosdado Cabello anuncia que ya se aclaró el asesinato del periodista Walter Jaimes en Mérida. «El caso fue resuelto policialmente, con las razones muy claras» Video: VTV pic.twitter.com/uQLxadGKsP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 10, 2026



Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre la cantidad de detenidos o sus identidades. Tampoco hay información oficial sobre el móvil o las circunstancias del crimen, más allá de que se trataría de un tema «personal».

Jaimes desapareció el 28 de febrero y, aunque localizaron su cuerpo, lo identificaron apenas el 3 de marzo. Tenía golpes y quemaduras en el rostro. Según reportes extraoficiales, falleció por un «traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo».