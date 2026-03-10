Venezuela

VIDEO | Crimen del periodista Walter Jaimes «está resuelto policialmente»: Diosdado Cabello dio nuevos detalles

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el caso del asesinato del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue encontrado en el estado Mérida a principios de mes, «está resuelto policialmente».

Contents

Cabello encabezó una actividad con los Cuadrantes de Paz en la Ciudad de Mérida. Acompañado de altos funcionarios de seguridad, el ministro brindó avances sobre las investigaciones del asesinato de Jaimes.

Leer Más

Rodríguez
¿Puede haber renuncias en el TSJ y el CNE? La respuesta de Jorge Rodríguez que está dando de qué hablar
EN IMÁGENES: Fuertes aguaceros colapsaron la Gran Caracas el día de su aniversario este 25Jul
EN VIDEO: Venado ingresó a un reconocido centro comercial en Carabobo y terminó en las oficinas de un banco

«Hace unos días hubo el asesinato de una persona, un periodista (…) Hoy día, ese asesinato está resuelto policialmente con las razones muy claras», detalló Cabello, quien insistió en que es un «tema personal».

El ministro aseguró que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció «el móvil, causas, antecedentes y cómo fue». «No tiene nada que ver ningún funcionario del gobierno», añadió.

CABELLO CONFIRMA DETENCIONES

Por otra parte, Cabello indicó las autoridades «determinaron los hechos tal como fueron y los responsables». «Yo envié al jefe del Cicpc, personalmente. Se vinieron para acá e hicieron su trabajo», agregó.

«Ya fue aclarado, están detenidos los responsables y puestos a la orden de los tribunales. Eso tiene que ver con una actuación objetiva de los cuerpos de investigación», añadió Cabello en su alocución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ LE PASÓ A YOLIMAR? DENUNCIAN EXTRAÑA MUERTE DE PERIODISTA EN ARAGUA, GREMIO EXIGE INVESTIGACIÓN DEL CASO


Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre la cantidad de detenidos o sus identidades. Tampoco hay información oficial sobre el móvil o las circunstancias del crimen, más allá de que se trataría de un tema «personal».

Jaimes desapareció el 28 de febrero y, aunque localizaron su cuerpo, lo identificaron apenas el 3 de marzo. Tenía golpes y quemaduras en el rostro. Según reportes extraoficiales, falleció por un «traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Tragedia familiar: Confirman tercera víctima del aparatoso accidente vial en la Cota Mil el 9Mar
Sucesos
«Tenga cuidado» Funcionario iraní envió ¿peligroso? mensaje a Trump en medio de la guerra con EEUU
EEUU
Habló hermana del abogado argentino que sigue detenido en Venezuela mientras siguen liberaciones de presos políticos
Mundo