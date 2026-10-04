VIDEO: Coalición Sindical exigió conocer paradero de dirigente gremial detenido hace casi un mes

(EFE).- Un grupo de sindicalistas exigió este domingo a las autoridades de Venezuela informar sobre el paradero de uno de sus compañeros y dirigente gremial, Orlando Ramírez, detenido el pasado 8 de septiembre luego de participar en una manifestación para exigir reivindicaciones laborales.

Representantes de la Coalición Nacional Sindical dijeron en un video difundido en sus redes sociales que han acudido a varios centros de detención y les han negado información sobre el paradero del presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte, quien, presumen, está detenido en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Las Acacias, Caracas.

«Le exigimos al fiscal, le exigimos a las autoridades que lo liberen porque no tienen ningún motivo porqué tenerlo preso», dijo en el video el dirigente sindical Carlos Salazar.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Politicos (Clipp) explicó también que, de acuerdo, con testimonios de compañeros y allegados, Ramírez «habría sido detenido después de participar en una protesta frente al Ministerio de Transporte, en Caracas».

«Antes de perder comunicación, habría enviado un mensaje a una compañera informándole que estaba detenido, sin precisar dónde se encontraba. Desde entonces, sus allegados aseguran que no han recibido información oficial sobre su paradero, las razones de su presunta detención ni sus condiciones de salud», dijo el Clipp.

Después de la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos y en medio del nuevo «tiempo político» que declaró la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, los sindicalistas han encabezado varias protestas para exigir reivindicaciones laborales ante la pérdida del poder adquisitivo con un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a centavos de dólar.

Los sindicalistas además han exigido la celebración de elecciones y para este lunes están convocando a una nueva protesta frente a la Fiscalía para exigir el cese de detenciones arbitrarias. EFE