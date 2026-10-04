«Aquí hay espacio para que estemos todos»: Las declaraciones de Delcy Rodríguez tras entregar financiamiento a más de 120 juntas de condominio

Durante este sábado 3 de octubre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó 124 financiamientos a igual número de juntas de condominio afectadas por los terremotos del 24 de junio. Lo hizo para avanzar en la rehabilitación de inmuebles en los estados Aragua y La Guaira.

«Hemos vivido momentos muy duros, pero hoy nos levantamos como una sola Venezuela», dijo durante el acto transmitido por VTV.

Asimismo, llamó a «permitir los espacios desde la convivencia, la diversidad y permita la tolerancia sobre el odio. Marchemos juntos para garantizar el futuro de Venezuela», señaló antes de asegurar que «aquí hay espacio para que estemos todos».

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO

En el caso de La Guaira, Rodríguez entregó recursos a 28 juntas de condominio y 96 para Aragua. «Es importante que sepan que no están solos. A veces se necesita más y la instrucción que le he dado a la jefa de Venezuela Renace es que acompañe ese proceso», señaló.

En este sentido, llamó estas organizaciones vecinales a participar en la próxima consulta popular para que, a través de los proyectos aprobados, puedan obtener más fondos para las reparaciones de sus inmuebles.

De igual manera, señaló que el Ejecutivo se mantiene trabajando para captar la inversión extranjera y que esos recursos puedan ser traducidos en beneficios para la población.

“Hoy estamos trabajando sin descanso para obtener, captar inversiones nacionales e internacionales en áreas estratégicas de la economía. Que esas inversiones se traduzcan en beneficio para la población. El desarrollo económico debe ser traducido en beneficio para la población, los trabajadores, las trabajadoras, los emprendedores, la economía comunitaria, comunal”, remarcó.

Delcy Rodríguez abogó también para que “todos participen de la riqueza de Venezuela, que todos participen del desarrollo de Venezuela sin exclusión alguna, porque aquí hay espacio para que estemos todos”.

Y, finalmente, afirmó: “cuentan con todo el apoyo que se requiera para seguir recuperando sus viviendas, sus edificios, sus condominios, y que nosotros podamos recibir unas Navidades en tranquilidad”.