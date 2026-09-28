VIDEO: Claudia Macero, jefa de prensa de María Corina Machado, regresó al país este 27Sep

La periodista y dirigente opositora Claudia Macero regresó a Venezuela la noche de este domingo 27 de septiembre, tras pasar más de un año en el exilio.

Macero, quien se desempeña como coordinadora nacional de Comunicaciones de la organización política Vente Venezuela y mano derecha de la líder opositora María Corina Machado, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira.

Militantes, simpatizantes del partido y miembros del equipo regional de Vente Vargas se congregaron en las afueras de la terminal aérea portando linternas y luces encendidas para darle la bienvenida.

El emotivo recibimiento quedó registrado a través de transmisiones en vivo y videos que se difundieron de inmediato en las plataformas digitales.

DE LA EMBAJADA DE ARGENTINA A LA «OPERACIÓN GUACAMAYA»

El retorno de Macero ocurre luego de haber permanecido más de un año fuera del territorio nacional. La comunicadora formó parte del grupo de seis miembros del comando de campaña de Machado que se refugiaron durante 412 días en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, tras dictarse órdenes de aprehensión en su contra en el contexto electoral.

En mayo de 2025, a Macero y a sus compañeros los sacaron del país mediante una maniobra encubierta denominada «Operación Guacamaya», por esta razón se la ha catalogado formalmente como la «segunda guacamaya» en retornar de forma voluntaria a Venezuela, siguiendo los pasos del dirigente y exdiputado Omar González, quien reapareció en el país el pasado 28 de agosto.

«¡CLAUDIA, BIENVENIDA A TU PAÍS!»

Durante la concentración en Maiquetía, los equipos de base política expresaron consignas de respaldo tanto para la periodista como para la dirección del movimiento democrático.

«¡Claudia, bienvenida a tu país! ¡Aquí está tu gente! Y María Corina, ¡te estamos esperando!», exclamaron los presentes en los videos publicados por Vente Vargas en sus redes sociales.

Este acontecimiento incrementa la expectativa en la opinión pública, dado que ocurre en un contexto de constantes pronunciamientos y debates sobre la posible ruta de regreso de la propia María Corina Machado al terreno público nacional.

PRIMERAS DECLARACIONES EN SUELO VENEZOLANO

Claudia Macero dio sus primeras declaraciones en suelo venezolano al bajar del avión y ser recibida por los medios de comunicación presentes en Maiquetía.

«Bueno hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza, y para darle confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver a casa y recuperar este país y nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias manos», señaló en un claro mensaje a los dirigentes políticos que aún se mantienen en el exilio, entre ellos la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.