VIDEO: Carmen Teresa Navas fue sepultada junto a su hijo Víctor Hugo, y al lado del general Raúl Baduel

La tumba de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fue ubicada junto a la de su hijo y al lado del general Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia del Estado en 2021, precisó este martes, 19 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Por medio de su cuenta en X, el Clippve publicó imágenes del sitio seleccionado para el descanso eterno de Navas en el Cementerio del Este.

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Familiares, amigos y activistas despidieron este mismo martes los restos de Navas entre oraciones, lágrimas y el himno nacional. Incluso, leyeron el poema «Los hijos infinitos» de Andrés Eloy Blanco en medio de la ceremonia de sepultura.

Navas murió en horas de la noche del pasado domingo, de acuerdo con la información suministrada por la periodista Maryotín Méndez.

«A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas», precisó la comunicadora.

Navas, de 82 años, falleció apenas 10 días después de que las autoridades reconocieran el deceso de su hijo, y tras protagonizar 16 meses de búsqueda incansable para conocer su paradero.

Desde el 1 de enero de 2025 —cuando su hijo, un comerciante de 51 años, fue detenido arbitrariamente en las cercanías de Plaza Venezuela bajo señalamientos de terrorismo y traición a la patria— la mujer inició una peregrinación diaria por tribunales y hasta más de 20 centros de reclusión en busca de respuestas sobre su paradero.

No fue hasta el pasado 7 de mayo, que el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó el fallecimiento de Quero Navas, a quien el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía.

ENTIERRO | La tumba de la Sra. Carmen Teresa Navas fue ubicada junto a la del General Raúl Isaías Baduel, muerto bajo custodia del Estado el 12 de octubre de 2021. Se espera que la Sra. Carmen Navas sea sepultada a las 2:00 p.m. en la parcela 28B del Cementerio del Este (La… pic.twitter.com/sLZs6BzKiU — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 19, 2026

CASO BADUEL

Baduel, exministro de Defensa y figura clave del chavismo antes de su ruptura con Hugo Chávez, murió en los calabozos del Sevicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras años de denuncias por torturas, aislamiento y falta de atención médica, según reportes de ONG y sus propios familiares.

El exfiscal general Tarek William Saab, explicó que Baduel murió el 12 de octubre de 2021, de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de la COVID-19, versión que la familia de Baduel cuestiona hasta la actualidad.

Según Saab, el fallecimiento se produjo «mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y (habiendo) recibido la primera dosis de la vacuna».

La familia de Baduel dijo que se enteró de su muerte a través de las redes sociales, y además cuestionó que se hubiera contagiado con el virus, según lo declarado por su esposa, Cruz María Zambrano, quien indicó que lo vio por última vez cuatro semanas antes del fallecimiento.