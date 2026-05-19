Delcy Rodríguez lamentó fallecimiento de Carmen Teresa Navas y ordenó investigar el caso de su hijo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó este lunes, 18 de mayo, el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, de 82 años, apenas 10 días después de que las autoridades reconocieran el deceso de su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero Navas, y tras protagonizar 16 meses de búsqueda incansable.

«La Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, ocurrido el domingo 17 de mayo de 2026», comienza el comunicado.

«Desde el momento que se tuvo conocimiento de la denuncia sobre el caso de su hijo Víctor Hugo Quero, la presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público», se agrega en el texto.

El comunicado concluyó: «Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes».

CASO QUERO NAVAS

Navas terminó erigiéndose como un símbolo de resistencia civil y de amor materno, frente a lo que un sector de la sociedad civil y política venezolana denuncian como parte de la opacidad del Estado.

Desde el 1 de enero de 2025 —cuando su hijo, un comerciante de 51 años, fue detenido arbitrariamente en las cercanías de Plaza Venezuela bajo señalamientos de terrorismo y traición a la patria— la mujer inició una peregrinación diaria por tribunales y hasta más de 20 centros de reclusión en busca de respuestas sobre su paradero.

No fue hasta el pasado 7 de mayo, que el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó el fallecimiento de Quero Navas, a quien el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía.

«No solamente yo pedía por encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a todos esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles», reconoció la anciana, en un video difundido días atrás.

También reclamó, después de la experticia efectuada al cuerpo de Quero, conocer en qué tiempo murió y por qué, al denunciar que su hijo no tenía 10 meses de haber fallecido.

La última aparición de Carmen Navas fue el pasado viernes, cuando asistió, rodeada de decenas de personas, a una misa en memoria de su hijo.