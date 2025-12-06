VIDEO: Cabello denunció «terrorismo psicológico» contra la población por parte de EEUU

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, denunció este sábado que EEUU ejerce un «terrorismo psicológico» contra Venezuela, como parte de sus maniobras militares y discursos que buscan «intimidar» al país, pero aclaró que no «van a ceder» ante ello.

«Ellos no han desistido para nada. Ustedes han sido testigos de las amenazas y terrorismo psicológico contra nuestro pueblo en los últimos días. Unos medios de comunicación apuntando directamente a la cabeza de un pueblo y unos seudoperiodistas que cobran por cada mensaje que envían», dijo desde una concentración.

Cabello en ese sentido, Cabello precisó que las «constantes maniobras militares y discursos» de Washington buscan «intimidar». Sin embargo, sostuvo que «no cederán ante ninguna amenaza».

«Todos los días amenazan con cuántos aviones, con cuántos barcos. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos nosotros», apuntó. Adicionalmente, agregó que Venezuela es «un pueblo que no se rinde» y que cualquier intento de agresión «no será cosa de 48 horas ni de tres días».

INSTRUCCIONES DE PARTE DE MADURO

Cabello señaló que Nicolás Maduro giró instrucciones para hacer frente a las fricciones con EEUU.

«El presidente, en medio de esa batalla, dijo: ‘vamos a convocar a la plenaria del Quinto Congreso del PSUV’. Entonces, en medio de los ataques, nos dio instrucciones claras de que las estructuras de jefas de calles y comunidades, ha sido un instrumento poderosísimo para resistir a las batallas», señaló.

Además, Cabello agregó: «Nos espera una nueva gran victoria, no solo por Venezuela, esta es la victoria de todos los pueblos». Al mismo tiempo, pidió «confiar en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en la capacidad del pueblo para superar cualquier adversidad».

Cabello enmarcó su discurso en un contexto de «resiliencia frente a sanciones y bloqueos internacionales». A su vez, expresó que la organización de base y el trabajo colectivo son fundamentales para garantizar la continuidad de la «revolución bolivariana».