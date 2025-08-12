«No hay manera que se escondan»: Diosdado Cabello anunció nueva incautación de explosivos

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que organismos de seguridad incautaron este lunes un nuevo cargamento de explosivos y que es más grande que el reportado días atrás en Maturín.

«Ayer estábamos con el presidente y los hermanos del Sebin llegaron a otro sitio donde hay más que en Maturín», informó durante un discurso en la Asamblea Nacional.

«Esto causa indignación y por eso la firme determinación de nosotros que los vamos a encontrar donde se metan. No hay manera que se escondan», advirtió, al tiempo que señaló que tiene previsto dar más detalles sobre la nueva incautación este miércoles. «Lo que va a pasar es que los vamos a joder. Mañana estaré con ustedes mostrando lo que encontramos en el otro sitio».

El narcoterrorista Diosdado Cabello asegura que «va a joder» a María Corina Machado:

Asimismo, aseguró que la líder de la oposición María Corina Machado estaría detrás de todos estos planes terroristas.

“Estamos en la trama financiera. Aparecen unos nombres ahí, nadie se vaya a sorprender. El que no la debe, no la teme. María Corina Machado, es jefa de esta operación contra Venezuela. Algunos dirán que no puede ser, pero sí puede ser”, expresó.

#EsNoticia | El ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, acusó a la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, de ser «la jefa de una operación contra Venezuela». Durante una intervención en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, tildó a…



En esta línea, Cabello informó que Venezuela ha enfrentado al menos 20 ataques terroristas desde agosto de 2024. En este sentido, indicó que estos ataques se intensificaron tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

Denunció que estos actos han traspasado los límites de lo aceptable, y que los organismos de seguridad han descubierto planes para usar explosivos contra la población.

Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, destacó que tras asumir su cargo, se ha enfrentado aproximadamente a 20 casos de violencia en el país.

Cabello señaló que desde diciembre de 2024 se investigó una trama en el estado Zulia que involucra a sectores empresariales y opositores, y que incluía planes para atacar instalaciones petroleras, el sistema eléctrico, centros de salud y otros lugares públicos.

Finalmente, el ministró abordó los operativos de incautación de drogas que se están llevando a cabo actualmente. «En este instante están saliendo unos helicópteros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al encuentro de una gente por un lugar de Venezuela que creen que no los estaba viendo nadie, y sí lo estábamos viendo, con droga», sostuvo.