Gobierno se pronunció sobre ataque terrorista en Vía Panamericana de Colombia, esto fue lo que dijo

(EFE).- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condenó el ataque terrorista guerrillero de este sábado en la Vía Panamericana de Colombia, en que murieron 14 personas y 38 resultaron heridas, e indicó que «constituye una flagrante violación contra el derecho a la vida de la población».

En un comunicado, Rodríguez manifestó, a nombre del Gobierno y el pueblo venezolano, «su más enérgica condena ante el atroz atentado terrorista perpetrado en el día de hoy» en el sector ‘El Túnel’, del municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

«Este acto de violencia criminal, que ha segado la vida de ciudadanos inocentes y dejado numerosos heridos, constituye una flagrante violación contra el derecho a la vida de la población y un ataque directo contra la paz y la estabilidad de la hermana República de Colombia», agregó la nota, que expresa igualmente las más «sentidas condolencias a los familiares de las víctimas fatales».

Un cilindro lleno de explosivos fue lanzado, según el Ejército, por un grupo de las disidencias de las FARC en la vía Panamericana y cayó sobre un autobús.

La explosión no solo destruyó el autobús sino por lo menos otros 15 vehículos y abrió un enorme cráter en la Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, donde las imágenes mostraban un enorme rastro de destrucción, con cuerpos tendidos en el suelo, entre hierros retorcidos, como en un escenario de guerra.

A Cajibío, un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, llegó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial.

El atentado se suma a la ofensiva de grupos armados ilegales en el suroeste de Colombia, que comenzó el viernes con dos ataques a batallones.

Rodríguez recibió en la víspera al presidente colombiano, Gustavo Petro, el primer jefe de Gobierno en visitar Caracas después del ataque estadounidense en enero pasado que terminó con la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

Ambos gobernantes acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países, y trabajar por una interconexión eléctrica y de gas. EFE