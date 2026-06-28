VIDEO: Así quedó el apartamento de Yorgelys Delgado, recordada presentadora de ‘El Club de los Tigritos’, tras los fuertes terremotos

El apartamento de Yorgelys Delgado, recordada presentadora de ‘El Club de los Tigritos’, quedó totalmente en ruinas tras los fuertes terremotos del pasado miércoles, según un video que ha salido a la luz en las ultimas horas.

Según los reportes extraoficiales, en el lugar encontraron la cédula de su madre y pertenencias de su hija. Sin embargo, la actriz todavía se mantiene desaparecida. Incluso, su hija, Miranda Mijares, salió al paso ante los rumores de parte de quienes afirman que la artista fue hallada sin vida.

Así quedó el apartamento de Yorgelis Delgado, quien fue presentadora de El Club de los Tigritos. En el lugar encontraron la cédula de su madre y pertenencias de su hija. Video: cortesía pic.twitter.com/K3HcWsKVTh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 28, 2026

«En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla», señaló en sus historias de Instagram.

En ese sentido, hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada sobre la presunta muerte de la reconocida actriz. «Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas», señaló.

Finalmente, la hija de la presentadora informó que tanto ella como su tía Jorgelina Delgado y su prima Yohangelis Delgado, se encuentran a salvo.