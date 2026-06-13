VIDEO: Así fue el conmovedor reencuentro entre las hermanas Samantha y Aranza Hernández tras pasar varios meses detenidas

Las hermanas Aranza y Samantha Hernández vivieron el viernes un emotivo reencuentro luego de pasar varios meses detenidas después de que el entonces Gobierno de Nicolás Maduro las vinculara por el caso de los «explosivos» en Plaza Venezuela, caso que data de agosto de 2025.

Fue el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien informó sobre este expediente en agosto del año pasado. En esa ocasión, aseguró que los implicados iban a detonar un artefacto explosivo en ese emblemático lugar de la capital venezolana.

La joven Aranza, de 19 años de edad, vio a su hermana Samantha, de 16 años, inmediatamente después de que las autoridades la excarcelaran de su centro de reclusión. La menor de edad ya había salido de la cárcel hace unas semanas, por lo que esperaba con ansias la liberación de su hermana

Un video publicado en plataformas digitales registró la profunda emoción y los abrazos de ambas jóvenes al verse de nuevo en libertad. El audiovisual mostró el conmovedor momento en el que lloraban y se abrazaban de manera efusiva.

La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju utilizó sus canales oficiales para ofrecer detalles sobre esto caso que afectó a esta familia venezolana.

Suju indicó textualmente: «Excarcelan a Aranza Hernández Castillo (19), quien había sido secuestrada por la estructura criminal en el poder el 21 de noviembre del 2025. Ella junto a su hermana Samantha, de 16 años, y su tío Henry Castillo estaban detenidos por ser familia del primer teniente Christian Hernández».

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela señaló que este caso demuestra cómo el Gobierno aplicó el «método Sippenhaft». La organización civil recordó que esta es una práctica de origen nazi que castiga directamente a los parientes de un perseguido político con el único fin de intimidarlo o presionarlo.

En las redes sociales, miles de usuarios celebraron activamente la excarcelación de Aranza tras superar el injusto encierro. Al mismo tiempo, los ciudadanos exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos que existen en el país, una cifra que supera las 500 personas según los conteos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.