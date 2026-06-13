EN VIDEO: El emotivo momento en el que se registró un grupo de excarcelaciones como parte de la anunciada «Revolución Judicial»

Autoridades judiciales entregaron boletas de excarcelación a 33 personas en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantía del Aprehendido en el estado Aragua entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, al tiempo que un número indeterminado de detenidos también salió de prisión en Miranda.

La medida se ejecutó bajo la llamada «Revolución Judicial», un despliegue nacional que anunció el ministro Diosdado Cabello para revisar expedientes, disminuir el hacinamiento y combatir el retardo procesal.

​La gobernadora de la entidad aragüeña, Joana Sánchez, notificó el procedimiento este viernes 12 de junio por la noche junto a diputados y administradores de justicia. La mandataria regional aseguró que mantendrán la evaluación de las causas penales en la región para otorgar beneficios o libertades según los requisitos de ley.

​Sánchez enfatizó el carácter institucional del operativo y señaló: «Aquí se está trabajando con ciudadanos y ciudadanas. No prela. No se interpone un color político. Tampoco se interpone una preferencia religiosa. No debe ser así. Hoy nosotros estamos reestructurando profundamente este sistema y todos debemos ponernos a derecho».

​Asimismo, la funcionaria ratificó la continuidad del despliegue al afirmar: «nosotros y nosotras nos quedamos acá. Debemos seguir garantizando un estado de derecho, de justicia, de amplitud, de reconocimiento de los derechos humanos».ç

Liberan a 33 personas que se encontraban recluidas en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantía, ubicado en el municipio Francisco Linares Alcántara, en el estado Aragua. Esto ocurrió durante un operativo de revisión de expedientes. 📹 Edgardo Navas

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EXCARCELACIONES EN MIRANDA

En paralelo, también fueron excarcelados un grupo de presos de la sede de la Policía del estado Miranda en Santa Teresa del Tuy, a más de 30 minutos de la capital venezolana.

No obstante, en este caso, no ha trascendido mayor información sobre cuántas personas recibieron el beneficio.