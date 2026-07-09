VIDEO: Así avanza la remoción de escombros del edificio Petunia en Caracas donde fallecieron al menos 35 personas

Las autoridades municipales de Chacao, estado Miranda, confirmaron que está cerca de finalizar la remoción de escombros del edificio Petunia 1, el cual colapsó totalmente en el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, informó a la 1:20 de la tarde sobre los avances en la urbanización Los Palos Grandes. «Estoy en lo que era el edificio Petunia», indicó el funcionario, acompañado por efectivos municipales y de Protección Civil.

«A pesar de lo dolorosa de esta situación, ya estamos con el trabajo de remoción casi a nivel de calle. Aun las maquinarias haciendo el trabajo. Vinimos a supervisar», apuntó Duque en sus redes sociales.

Este edificio colapsó el pasado 24 de junio con decenas de vecinos en su interior. Después de varios días de labores de búsqueda, las autoridades recuperaron 35 cuerpos entre los escombros.

VECINOS DE LA ZONA

Por otra parte, Duque afirmó que sostuvo una reunión con los vecinos del edificio Petunia 2, que está a un lado de la estructura colapsada. Aunque sufrió severos daños en el doble terremoto, logró permanecer en pie.

«Estamos coordinando reuniones para definitivamente ver el estado de cómo quedó el edificio y prestarles todo el apoyo», apuntó Duque, quien agregó que algunos vecinos pueden ingresar a sus viviendas con compañía de agentes policiales.

Las autoridades mantienen un control de «quién entró y quién salió» de los edificios afectados en Chacao. «Algunos vecinos pueden entrar de forma coordinada para garantizar que quienes ingresen a buscar sus pertenencias esté con la policía», añadió.

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#9jul | El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que el trabajo de remoción en el espacio donde estaba el edificio Petunia está «casi a nivel de calle». Duque destacó que coordinan el apoyo al edificio Petunia 2 y que «los primeros informes de su estructura son positivos».… pic.twitter.com/JjntGIbSE3 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 9, 2026



Chacao registró la muerte de 62 personas y el colapso de tres edificios residenciales. Según expuso Duque hace unos días, 36 infraestructuras recibieron el color rojo, mientras que 95 tienen el criterio amarillo y 464 está en verde.

Hasta el miércoles, se han contabilizado 3.881 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.