VIDEO: Ascensor de una tienda en Yaracuy se desplomó y cayó sobre un hombre que hacía mantenimiento

Un hombre resultó gravemente herido al caerle encima un ascensor dentro de una reconocida tienda comercial ubicada en la Avenida Intercomunal de San Felipe, en el estado Yaracuy.

Según información policial citada por medios locales, el hombre realizaba durante la tarde de este miércoles labores de mantenimiento en uno de los ascensores del establecimiento cuando ocurrió el accidente.

Hasta la tarde de este 12 de agosto se desconoce su identidad, pero clientes que se encontraban dentro de la tienda relataron que escucharon un sonido estruendoso y, minutos después, el personal ordenó desalojar el lugar mientras los trabajadores comentaban que había ocurrido un accidente.

Comisiones del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al sitio y lograron rescatar al lesionado, a quien trasladaron al Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe.

En tanto, funcionarios de la Policía regional y de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron el tráfico de manera momentánea mientras la ambulancia salía del centro comercial con el herido.

Mientras que las afueras de la tienda quedaron rodeadas por clientes y curiosos que se detuvieron para conocer lo ocurrido.