VIDEO: Anuncian que el MP autorizó la cremación de los restos del preso político José Breijo

El periodista y activista por los derechos humanos, Carlos Julio Rojas, anunció que el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), autorizaron la cremación de los restos del preso político José Breijo.

“Tras casi dos meses de presión ciudadana por fin el Ministerio Público y el CICPC dieron la autorización para poder cremar los restos del preso político venezolano-uruguayo José Breijo como había sido su voluntad”, publicó Rojas en sus redes sociales.

Denunció que “Pepe es un mártir” a “quien le violaron todos los DDHH desde secuestrarlo sometiéndolo a tratos crueles, invadirle el apartamento y negarle hasta su último aliento la libertad plena”, sostuvo.

Para llevar a cabo el procedimiento, Rojas informó que este 21 de septiembre acudirá a la morgue de Bello Monte, para retirar los restos y luego informará el lugar y la hora del homenaje que le rendirán a Breijo.

“Este lunes iremos a @senamecfoficial para iniciar las gestiones y en los próximos días anunciaremos donde y cuando le rendiremos honores ¡Vuela alto amigo, ahora eres realmente libre!”, manifestó el también coordinador del Frente Norte de Caracas.

Fue el propio Carlos Julio Rojas quien el pasado 6 de agosto informó de la muerte de José Breijo, quien días atrás había salido de una clínica en Caracas, donde permaneció por dos semanas, tras presentar complicaciones de salud.

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El anciano de 72 años estuvo detenido durante más de dos años en el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, imputado por delitos de terrorismo.

En mayo de este año los tribunales le otorgaron medida de arresto domiciliario, pero su situación cobró notoriedad porque, al llegar a su apartamento, ubicado en Bello Monte, no pudo entrar. Encontró su casa invadida, presuntamente, por el mismo policía que lo había detenido.

Días después le devolvieron el inmueble, pero el mismo estaba casi vacío y destruido. Posteriormente, su estado de salud empeoró y, debido a la intervención de la Defensoría del Pueblo, lo hospitalizaron por sus afecciones respiratorias. Días después falleció.