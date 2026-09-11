Denunciaron que el cuerpo del expreso político José Breijo sigue en la morgue tras casi dos meses de su muerte

Tras casi dos meses de la muerte del preso político venezolano-uruguayo, José Breijo, a los 71 años, su cuerpo todavía se mantiene en la morgue.

El periodista Carlos Julio Rojas indicó durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital que «aún no se le ha permitido darle el descanso a sus restos».

«El propio hijo de Breijo firmó un permiso a través del gobierno de Uruguay donde me otorgaba a mí el permiso total para poder retirar los restos. El permiso se le entregó a las autoridades competentes y se está esperando la respuesta del Cicpc. Hay que entender que la exigencia que se le hace a la Fiscalía 140 del Área Metropolitana de Caracas es que tiene que entregarse el cuerpo», comentó.

Asimismo, expresó que no se puede hacer un funeral porque han pasado casi dos meses desde su muerte.

«Hay que recordar que pasó más de 48 horas el cuerpo en descomposición porque estaba en casa por cárcel, y no tenía custodia policial. Nos enteramos de su muerte después de 48 horas», dijo.

Además, Rojas recordó que la última voluntad de José Breijo «era ser cremado y que sus restos fueran echados al mar aquí en Venezuela».

«La Fiscalía 140 tiene el deber de otorgar el permiso para que él pueda ser cremado», manifestó.

LA CASA DE JOSÉ BREIJO

Por otra parte, indicó que las llaves del apartamento de José Breijo están «en poder del Cicpc».

«La idea de la familia es que su casa se convierta en la ‘Casa José Breijo’ en defensa de la propiedad y los derechos humanos. Su caso no era aislado es el reflejo de centenares de abuelos que les han quitado su propiedad. Queremos previa autorización que tenemos por parte de la familia rendirle honores. Y que en esa casa se defiendan a abuelos que han sido víctimas de violaciones a la propiedad y de los derechos humanos», mencionó.