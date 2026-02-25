VIDEO: AN juramentó al fiscal general (E) Larry Devoe y al defensor del pueblo (E) Tarek W. Saab

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, juramentó este miércoles al abogado Larry Devoe como fiscal general y a Tarek William Saab como defensor del pueblo, ambos en calidad de encargados.

Apenas unas horas después de hacerse pública la renuncia de Saab y el exdefensor Alfredo Ruiz, la Asamblea Nacional designó a sus reemplazos. Tras la sesión de este 25 de febrero, se llevó a cabo la juramentación.

«Juro cumplir con la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes vinculadas con el ejercicio. Juro trabajar sin descanso para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté a la altura de nuestro pueblo», agregó.

Devoe insistió en que el sistema de justicia debe «dejar atrás los estigmas y discriminación que históricamente ha heredado». En tal sentido, destacó la necesidad de cumplir y respetar el Artículo 26 de la Constitución.

Una vez se juramentó, Devoe pasó a encabezar oficialmente el Ministerio Público de forma encargada. Durante su gestión se hará cargo de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

JURAMENTACIÓN DE SAAB

Posteriormente, Tarek William Saab, que se desempeñó hasta este miércoles como fiscal general, tomó el cargo como defensor del Pueblo encargado. La juramentación también fue llevada a cabo por Jorge Rodríguez.

«Lo juro en nombre de una Constitución que habla de los derechos humanos, deberes y garantías constitucionales (…) estar a la altura nuevamente de una importante responsabilidad», afirmó Saab.

#AHORA |📌 Larry Devoe Márquez, designado Fiscal General (E) de la República Bolivariana de Venezuela. 📌 Tarek William Saab, designado Defensor del Pueblo (E) de la República Bolivariana de Venezuela Video: VTV pic.twitter.com/2CbT4TQCdQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 25, 2026

Ahora Saab regresará a la Defensoría del Pueblo, un organismo que encabezó entre 2014 y 2017. Sin brindar mayores detalles, el abogado presentó esta tarde su renuncia a la Fiscalía General, cargo que desempeñó desde hace casi nueve años.