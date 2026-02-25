Venezuela

VIDEO: AN juramentó al fiscal general (E) Larry Devoe y al defensor del pueblo (E) Tarek W. Saab

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, juramentó este miércoles al abogado Larry Devoe como fiscal general y a Tarek William Saab como defensor del pueblo, ambos en calidad de encargados.

Contents

Apenas unas horas después de hacerse pública la renuncia de Saab y el exdefensor Alfredo Ruiz, la Asamblea Nacional designó a sus reemplazos. Tras la sesión de este 25 de febrero, se llevó a cabo la juramentación.

Leer Más

BASURA|BASURA||
Alimañas y peste, el eterno problema que trae la acumulación de basura
¿Qué le pasó a Elines Oliveros? MP reveló las conclusiones oficiales sobre la muerte de la teniente
Delcy Rodríguez responde a «amenazas» en su contra: «Mi destino lo decide Dios»

«Juro cumplir con la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes vinculadas con el ejercicio. Juro trabajar sin descanso para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté a la altura de nuestro pueblo», agregó.

Devoe insistió en que el sistema de justicia debe «dejar atrás los estigmas y discriminación que históricamente ha heredado». En tal sentido, destacó la necesidad de cumplir y respetar el Artículo 26 de la Constitución.

Una vez se juramentó, Devoe pasó a encabezar oficialmente el Ministerio Público de forma encargada. Durante su gestión se hará cargo de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

JURAMENTACIÓN DE SAAB

Posteriormente, Tarek William Saab, que se desempeñó hasta este miércoles como fiscal general, tomó el cargo como defensor del Pueblo encargado. La juramentación también fue llevada a cabo por Jorge Rodríguez.

«Lo juro en nombre de una Constitución que habla de los derechos humanos, deberes y garantías constitucionales (…) estar a la altura nuevamente de una importante responsabilidad», afirmó Saab.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AN DESIGNÓ A LARRY DEVOE COMO FISCAL GENERAL (E) TRAS RENUNCIA DE TAREK W. SAAB

Ahora Saab regresará a la Defensoría del Pueblo, un organismo que encabezó entre 2014 y 2017. Sin brindar mayores detalles, el abogado presentó esta tarde su renuncia a la Fiscalía General, cargo que desempeñó desde hace casi nueve años.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Quién es Larry Devoe? el nuevo fiscal general encargado
Venezuela
VIRAL: el impresionante socavón que se ‘tragó’ carros y todo a su paso en plena avenida, todo quedó grabado
EEUU
Confiscan casa de la asistente de María Corina Machado en Caracas, denuncia su partido
Confiscan casa de la asistente de María Corina Machado en Caracas, denuncia su partido
Venezuela