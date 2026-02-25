AN designó a Larry Devoe como fiscal general (E) tras renuncia de Tarek W. Saab

La Asamblea Nacional designó este miércoles al abogado Larry Devoe como fiscal general encargado, luego de que Tarek William Saab presentara su renuncia y pasara a encabezar la Defensoría del Pueblo.

Una vez la Asamblea Nacional aceptó la renuncia de Saab, ordenó conformar un comité de postulaciones para elegir al nuevo fiscal. Mientras tanto, Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, estará al frente del Ministerio Público.

«Es un mensaje claro que estamos proponiendo para que cubra de forma temporal la bacante del fiscal general a un especialista en materia de derechos humanos», dijo Rodríguez. La mayoría de los parlamentarios aprobó la propuesta.

🚨#AHORA | Asamblea Nacional designa a Larry Devoe como Fiscal General encargado pic.twitter.com/VYK7mBaA4s — PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) February 25, 2026



Rodríguez también destacó que Devoe es licenciado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), además de tener un máster en Derecho Constitucional y otro en Democracia, Derechos Humanos y Estado de derecho en universidades españolas.

PERFIL DE DEVOE

Se trata de un abogado que ha mantenido un bajo perfil en la política nacional. Igualmente, forma parte del Programa para la Paz y la Convivencia, además de estar al frente del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Devoe se desempeñó como agente alterno de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, ha formado parte de delegaciones oficiales ante organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAREK WILLIAM SAAB RENUNCIÓ COMO FISCAL GENERAL, ES DESIGNADO DEFENSOR DEL PUEBLO (E) ESTE 25FEB

El abogado forma parte de la larga lista de funcionarios que han sido sancionados por el gobierno de Canadá. En 2019, el país norteamericano lo enumeró entre los «responsables o cómplices de graves violaciones» de derechos humanos .

Al estar al frente del Ministerio Público, se encargará de supervisar la ejecución de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que abre la puerta a la liberación de cientos de presos políticos en el país.