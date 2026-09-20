VIDEO: Alertan sobre riesgo de colapso del Hospital Francisco Rísquez de Caracas tras casi tres meses de los terremotos

Ciudadanos han hecho una nueva denuncia de posible colapso del Hospital Francisco Rísquez, ubicado en Cotiza, Caracas, el cual resultó severamente afectado tras el doble terremoto del 24 de junio pasado.

De acuerdo con una denuncia viral, más de dos metros ha cedido el edificio desde que ocurrió la tragedia sísmica.

Según el periodista Robert Lobo, en el hospital Francisco Rísquez sigue sin iniciarse el procedimiento para una demolición controlada, que es lo que correspondería. Un video que difundió evidenció cómo la estructura ha ido cediendo.

«Los vecinos han denunciado ante las autoridades, pero no se ha llegado a la acción de demolición controlada para evitar una tragedia, porque detrás del hospital hay un barrio», añadió.

🚨 Riesgo de colapso. Hospital Francisco Risquez, ubicado en, Cotiza, Caracas. Más de dos metros ha cedido durante estos casi tres meses después de los terremotos.

Han ido a solo ver pero nada que inician los trabajos de demolición controlada, dicen vecinos pic.twitter.com/df4oNc7bx4 — Robert Lobo (@RobertLobo_) September 19, 2026

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En julio pasado, vecinos de la zona ya habían alertado sobre el deterioro estructural del Hospital Francisco Rísquez. En esa ocasión, también advirtieron que parte de la infraestructura estaría a punto de colapsar tras los daños ocasionados por los terremotos.

De acuerdo con aquel reporte, dentro del hospital ya se habrían registrado colapsos en varias áreas, lo que incrementó la preocupación de los habitantes del sector.

En ese sentido, hicieron en aquella ocasión un llamado a las autoridades para que evalúen de manera urgente las condiciones del inmueble y ejecuten una demolición controlada que permita reducir los riesgos para las familias que residen en las inmediaciones.