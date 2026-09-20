Advierten que deterioro estructural y falta de planificación tras los sismos del 24Jun dificultan la vuelta a clases

Antes de los terremotos de 24 de junio ya existía 60% de deterioro en la infraestructura escolar del país, lo cual, unido a la falta de planificación, se convierte en una de las principales dificultades para el regreso a clases. La advertencia la hizo la profesora Katiuska Russo.

Entrevistada por Radio Fe y Alegría Noticias, Russo señaló que todavía hay instituciones educativas con etiqueta amarilla que no han recibido las reparaciones necesarias. Por lo tanto, no son seguras para los alumnos.

La educadora también informó que en algunos planteles los estudiantes no pudieron regresar a clases el 14 de septiembre, porque todavía no había terminado el período anterior.

En este sentido, explicó que hubo alumnos de media general que no pudieron reparar materias a tiempo. Por ello, algunas instituciones aún cierran procesos del año pasado, mientras avanzan con las inscripciones del nuevo período.

En consecuencia, la docente dijo que cada escuela debe tener autonomía para diseñar estrategias según su realidad.

MÉTODO CUESTIONADO

Asimismo, Russo cuestionó el método establecido en los planteles que ahora tienen doble turno para recibir alumnos de otros colegios. Mencionó el caso de una familia donde a una niña de tercer grado la trasladaron a una escuela y otra, que cursa sexto grado, la mandaron a un plantel diferente.

Destaco que se suma que en algunas instituciones los estudiantes no tendrán jornada completa, lo que, a su juicio, refleja la falta de organización tras la emergencia generada por los sismos.