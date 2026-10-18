VIDEO: Alertan sobre explosión y posterior incendio en una subestación eléctrica en Barquisimeto

La mañana de este domingo 18 de octubre, los habitantes del sur de Barquisimeto, estado Lara, alertaron por una fuerte explosión y posterior incendio en la subestación eléctrica El Manzano.

Las imágenes de las llamas y el denso humo negro en la estructura se difundieron a través de las redes sociales de la reportera larense, Karina Peraza.

En los clips se pueden apreciar las llamas que salen de una parte de la subestación, pero hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

Se conoció que unidades del Cuerpo de Bomberos de Iribarren y funcionarios de Protección Civil Lara se desplegaron en el sitio para sofocar el fuego y evaluar los daños estructurales.

Como consecuencia del incendio, los habitantes de sectores aledaños denunciaron las interrupciones y fluctuaciones en el servicio eléctrico.

Las autoridades no se han manifestado oficialmente y tampoco se sabe si hay personas lesionadas o la magnitud de los daños materiales.

En estado Lara han ocurrido varias interrupciones del servicio eléctrico a lo largo de las útimas semanas, tantas que los habitantes de varios sectores han salido a las calles a protestar.