Pánico en el Río Orinoco: Cableado eléctrico explotó y se desprendió sobre un autobús a bordo de una chalana

Decenas de personas vivieron momentos de angustia en el río Orinoco, cuando en horas de la tarde de este viernes, 2 de octubre, una torre de electricidad comenzaba a generar grandes explosiones sobre el tendido eléctrico.

Durante el hecho, varias personas comenzaron a grabar y gritar cuando una guaya del tendido eléctrico se desprendió y cayó sobre un autobús que era transportado en una chalana.

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El cable pertenece al tendido que cruza el río y conecta a Puerto Nuevo con Puerto Páez, entre los estados Amazonas, Bolívar y Apure.

Según los reportes, la guaya impactó directamente sobre el vehículo, mientras la embarcación se encontraba en el agua.

Los pasajeros expresaron, por medio de los videos, su temor por una descarga eléctrica. En uno de los audiovisuales difundidos en redes sociales, incluso se observan chispas sobre el techo del autobús, y a varias personas que rezaban a bordo de una lancha.

🔴URGENTE: SE ROMPEN CABLES DE ALTA TENSIÓN EN AMAZONAS – En Desarrollo#GeneraciónIndependencia pic.twitter.com/vetpaHLPG9

— Gaston Levar (@GastonLevar) October 2, 2026

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Según versiones, las autoridades y equipos técnicos evalúan la situación en la zona.

El incidente se registró mientras en gran parte del país se realizan protestas contra los racionamientos y las fallas eléctricas. En algunos estados, según las denuncias, los cortes se extienden por más de ocho horas diarias.