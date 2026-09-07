VIDEO: Alerta en La Pastora, casas alrededor del colapsado Colegio San Judas Tadeo estarían en riesgo

Los vecinos de La Pastora, al oeste de Caracas, denunciaron el riesgo que corren aquellos que viven en los alrededores del colapsado Colegio San Judas Tadeo, ante el peligro que supone lo que queda de la estructura.

Este centro educativo, igual que muchas edificaciones del sector, sufrió serias afectaciones a raíz de los terremotos del 24 de junio y terminó colapsando unos días después.

A través de las redes sociales se denunció que algunas casas que se encuentran aledañas al centro educativo, también tienen grietas. Esto estaría ocurriendo exactamente en las viviendas que dan hacia la quebrada de Catuche.

Incluso se conoció que hace varias semanas hubo un herido, cuando parte de la institución se cayó.

Fernando Paredes, uno de los habitantes de la zona, quien de paso es paciente renal y persona con discapacidad, denunció a través de la cuenta en X del periodista Robert Lobo, el peligro que corren.

Pidió a las autoridades que revisen las viviendas ubicadas detrás del colegio, porque el colapso de esa estructura puede afectar esas casas.

Paredes aclaró que las autoridades capitalinas han hecho algunas revisiones en la zona, pero no en todas las casas.

“Nosotros quedamos afectados por los terremotos, pero no nos han tomado en cuenta para nada”, sentenció el afectado.