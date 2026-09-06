Tome precauciones: suspenderán la circulación en la bajada de Tazón por 20 días desde este 7Sep, este es el horario

El Ministerio de Transporte este domingo, a través de sus redes sociales, informó que durante 20 días y desde este lunes 7 de septiembre, suspenderán parcialmente la circulación en la bajada de Tazón. Esta es la principal vía de entrada y salida de Caracas hacia el occidente del país.

Según el despacho, este cierre parcial se realizará entre las 8:30 de la noche y las 4 de la madrugada. La medida se toma para realizar los trabajos de rehabilitación de la Troncal 1.

Se informó que estos trabajos consistirán en la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Y los mismos comenzarán en el tramo Caracas-Maracay en una primera fase.

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El Ministerio hizo un llamado a los usuarios a tomar previsiones ante estas acciones que van a obligar a los ciudadanos a dirigirse a vías alternas.

Este cierre se une a otra acción similar en la Avenida San Martín, en el municipio Libertador de Caracas. La vía también está cerrada temporalmente para realizar obras en distintos puntos de la arteria vial. Este cierre comenzó el 4 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 9 de septiembre.

En esta oportundad, el INTT hzo «un llamado a los conductores a tomar las previsiones necesarias». También a «respetar la señalización de seguridad en la vía y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de estas obras destinadas a garantizar una movilidad segura».