Tremendo susto: Árbol caído causó fuerte cogestión en la autopista Prados del Este este 5Sep

Pasada la 1 de la tarde de este sábado 5 de septiembre, un árbol caído a la altura de los campos de Golf de Valle Arriba, en el municipio Baruta, causó una fuerte congestión vehicular para quienes transitaban por la autopista Prados del Este.

Debido a que el árbol ocupaba buena parte de la vía, el alcalde de Baruta, Darwin González, hizo una transmisión en vivo por su cuenta en Instagram. Allí informó a los ciudadanos sobre el incidente y la congestión en la vía expresa.

«Hago este en vivo para mostrarles la cola, ya que se cerraron dos canales de la autopista para atender la emergencia», publicó el burgomaestre.

Asimismo, anunció que Protección Civil Baruta y PoliBaruta se hicieron cargo para despejar la vía.

Mientras tanto, a través de las redes sociales, los usuarios destacaron que, a pesar de las dimensiones del árbol, no hubo víctimas. Solamente algunos carros resultaron afectados.

“Nos salvamos por escasos metros quienes pasamos por allí justo cuando la tierra literalmente escupió ese árbol del campo de golf hacia la vía. Por fortuna no hubo lesionados. Solo daños al vehículo de la imagen», publicó un internauta.

Luego de las 4 de la tarde, el alcalde volvió a publicar en sus redes: “Ya la vialidad en la autopista Prados del Este se encuentra despejada después de que nuestros equipos atendieran la emergencia del árbol caído”.

¡Atención, baruteños! Ya la vialidad en la autopista Prados del Este se encuentra despejada después de que nuestros equipos de @Baruta_PC y @PoliBaruta atendieran la emergencia del árbol caído. Seguimos pendientes de las siguientes solicitudes. pic.twitter.com/0dzCVIIr6C — Darwin González (@darwingonzalezp) September 5, 2026