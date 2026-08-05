Venezuela

VIDEO: Aeropuerto de Maiquetía reanudó sus operaciones de carga con primer vuelo desde Panamá

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudó este miércoles sus operaciones de carga aérea / Captura de video

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudó sus operaciones de carga aérea este miércoles, 5 de agosto, con la llegada de un primer vuelo procedente de Panamá, más de un mes después de que los daños causados por los terremotos del 24 de junio paralizaran las actividades en la terminal aérea.  

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Según informó el ministro de Transporte, Francisco Garcés, el regreso de las operaciones de carga representa la primera fase de la reanudación operativa del aeropuerto, alcanzada tras semanas de trabajo intenso de los equipos técnicos nacionales con apoyo internacional encabezado por Estados Unidos.  

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«Este paso de importante beneficio para las actividades logísticas de nuestro país, se suma a todas las labores que día a día, y sin descanso, realizan los equipos del Ministerio para el Transporte y todos sus entes, en conjunto con el Gobierno nacional, para garantizar el bienestar de todos los venezolanos», enfatizó el funcionario.  

«¡Con compromiso y amor, ¡seguimos trabajando por nuestra amada Venezuela!», finalizó en su mensaje Garcés, el cual fue difundido por sus redes sociales.  

CIERRE DE UNA PISTA Y CALLES DE RODAJE 

El avance en materia de carga coincide, sin embargo, con la extensión de las restricciones que mantiene la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) sobre parte de la infraestructura de la terminal.  

El organismo prolongó hasta el 3 de noviembre el cierre de la pista 10L/28R y de las calles de rodaje A, B, C, D, E y F (ubicadas entre esa pista y la 10R/28L).

La medida quedó contemplada en las notificaciones para aviadores (NOTAM) A0331/26 y A0332/26 a causa de los trabajos de acondicionamiento derivados de los terremotos. 

Pese a las limitaciones, el aeropuerto mantiene operativas la pista 10R/28L y la 09/27, por donde continúan realizándose despegues y aterrizajes.  

Las restricciones forman parte de un plan más amplio de rehabilitación, que ha combinado esfuerzos nacionales e internacionales desde los terremotos. 

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